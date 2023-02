Ihattaren weer vrijgelaten, maar nog wel verdachte in mishandelingszaak

Dinsdag, 14 februari 2023 om 18:17 • Rian Rosendaal

Mohamed Ihattaren is voorlopig op vrije voeten. De politie maakt dinsdag wereldkundig dat de 21-jarige man die zondag werd gearresteerd in Amsterdam is vrijgelaten. De naam van Ihattaren wordt niet specifiek genoemd, maar bronnen meldden maandag al aan het Algemeen Dagblad dat het om de voetballer van Juventus gaat. Ihattaren werd aangehouden vanwege mishandeling van zijn ex-vriendin Yasmine en blijft hierdoor een verdachte voor de politie.

De twintigjarige vrouw deed aangifte, waarna Ihattaren werd gearresteerd in Amsterdam. Daarnaast werd zijn woning in Vleuten doorzocht. De Telegraaf meldde op basis van bronnen rondom het onderzoek dat ze de aanklacht had ingetrokken, maar volgens het Algemeen Dagblad is daar nu weer onduidelijkheid over. Het OM gaat ondertussen verder met het onderzoek. Ihattaren mag zonder voorwaarden de cel verlaten en zelfs weer meetrainen bij Juventus, mocht hij dat zelf willen.

Niet het eerste incident

In september vorig jaar liet Ihattaren via Instagram nog weten dat hij verloofd was met Yasmine. Enkele weken later ging het stel echter al uit elkaar en afgelopen weekend is het dus tot een confrontatie tussen de twee gekomen. Eerder kwam Ihattaren ook al in het nieuws vanwege zware bedreigingen aan zijn adres, die zouden zijn ontstaan nadat zijn relatie met Yasmine bekend werd. Daarnaast brandde een auto van de voormalig PSV'er uit en werd hij in november opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging. Die zaak heeft overigens niets te maken met de huidige situatie.

Eind januari plaatste Ihattaren nog een Instagram-story vanuit Bianconeri, het trainingscomplex van Juventus. De Utrechter poogde daarmee te laten zien druk bezig te zijn aan een terugkeer op de velden. Het lijkt erop dat deze nieuwe ontwikkelingen de situatie van Ihattaren bij Juventus gaan bemoeilijken, al mag de linkspoot na zijn arrestatie gewoon weer meetrainen met de grootmacht uit Turijn.

In november bevestigde Ajax middels een officieel persbericht de koopoptie op Ihattaren niet te lichten. De vleugelspeler annex aanvallende middenvelder werd sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1. In Turijn ligt Ihattaren nog vast tot medio 2025, al is het afwachten wat de clubleiding met hem van plan is de komende maanden.