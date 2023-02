Bruggink voorziet geen problemen met Streuer en wijst naar Ajax en PSV

Arnold Bruggink is nu al bezig met het technisch directeurschap bij FC Twente, ook al heeft hij nog niet zijn definitieve jawoord gegeven aan de Tukkers. Het is de bedoeling dat de analist van ESPN, tevens oud-speler van Twente, het stokje overneemt van Jan Streuer, die net als trainer Ron Jans na dit seizoen vertrekt uit de Grolsch Veste. Bruggink is in ieder geval blij dat hij de komende maanden nog volop kan profiteren van de expertise van de vertrekkende Streuer.

"Ik geloof in samenwerking en wil iemand als Jan met al zijn kennis en ervaring er heel graag bij houden. Dat is ook steeds mijn uitgangspunt geweest", benadrukt Bruggink dinsdag in gesprek met De Telegraaf. Dat Streuer eventueel tot 1 september als klankbord wil fungeren is wat betreft de beoogde nieuwe td heel positief. "Wat mij betreft zou de samenwerking zeker langer mogen duren, maar dat is iets dat we wellicht later nog eens kunnen bekijken."

Geen zorgen bij Bruggink

Bruggink is niet bang dat de gedeelde verantwoordelijkheid voor problemen gaat zorgen in Enschede."Ik denk dat we heel goed op één lijn zitten. Dat is naar voren gekomen uit de gesprekken die we gevoerd hebben. Natuurlijk moet er één iemand eindverantwoordelijk zijn, maar ik weet zeker dat we daar samen uitkomen." Bruggink denkt sowieso dat de functie van technisch directeur door de jaren heen nogal is veranderd. "Over de hele linie zie je dat het technisch directeurschap tegenwoordig zo veel omvattend is, dat steeds meer clubs met duo’s gaan werken. Ajax en PSV doen dat, maar bijvoorbeeld ook een club als FC Utrecht." Bij Ajax werken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar samen, bij PSV zal de nieuwe 'td' Earnest Stewart worden ingewerkt door algemeen directeur Marcel Brands.

Er gaat intern bij Twente het nodige veranderen, want naast Streuer en Jans vertrekt ook algemeen directeur Paul van der Kraan later dit jaar. "Dat is niet ideaal. Daarom zou het ook goed zijn als Jan Streuer de technische functie zo lang mogelijk kan blijven doen en in ieder geval ondersteuning kan blijven bieden", aldus Bruggink, die voordat hij een besluit neemt wil weten wie als algemeen directeur wordt aangesteld. "Dat vind ik wel belangrijk, omdat je in deze functies heel nauw samenwerkt."

Jan Dirk van der Zee, de huidige directeur amateurvoetbal van de KNVB, is volgens onder meer De Telegraaf een voorname kandidaat om Van der Kraan op te volgen. Vanwege 'solistisch en eigengereid gedrag' in zijn huidige functie is echter niet iedereen intern bij Twente enthousiast over zijn eventuele komst. Alex Kroes (AZ) en Wouter Gudde (FC Groningen) zijn in ieder geval niet meer in beeld bij de beleidsbepalers van de subtopper.

Nog geen jawoord

Bruggink reageerde zondag in Dit was het Weekend van ESPN live op het vertrek van Jans en Streuer en zijn eventuele aanstelling bij Twente. "Die gesprekken lopen al heel lang maar het is niet gezegd dat ik dat zomaar ga doen”, opende Bruggink in het praatprogramma. “Het is voor mij namelijk heel belangrijk wat Jan Streuer gaat doen. Het belangrijkste punt voor mij is dat Jan erbij blijft. Toch is het nog niet zeker dat ik per 1 juni de technische man bij Twente ben. Kijk, ik ben hier al heel lang mee bezig. Ik loop al anderhalf jaar bij Twente ongeveer om te kijken waar ik allemaal mee te maken krijg.”