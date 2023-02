FC Emmen en EasyToys komen met roze tenue voor het goede doel

Dinsdag, 14 februari 2023 om 17:36 • Guy Habets

FC Emmen speelt op zondag 26 februari in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in een roze tenue. Dat heeft de club bekendgemaakt via de officiële kanalen. In samenwerking met hoofdsponsor EasyToys wil de Drentse Eredivisionist aandacht vragen voor teelbalkanker en de gevaren daarvan voor mannen tussen de vijftien en veertig jaar.

Met de hashtag #CheckJeBallen willen Emmen en EasyToys mannen aansporen om regelmatig hun teelballen te controleren. Het is namelijk zo dat teelbalkanker 800 keer per jaar wordt vastgesteld en dat mannen die er vroeg bij zijn, een overlevingskans van 95 procent hebben. Middels het dragen van roze shirts en het veilen van de tenues wil Emmen aandacht vragen en geld inzamelen voor het goede doel.

De hele wedstrijd tegen Go Ahead zal in het teken staan van de strijd tegen teelbalkanker en donaties aan de Stichting Zaadbalkanker. Dat kan door mee te bieden op de geveilde shirts, maar ook door een van de roze tenues aan te schaffen via Mystery Voetbal Box. Een deel van de opbrengst van de shirtverkoop zal ook naar de stichting gaan. Er is een gelimiteerde oplage van de roze tenues beschikbaar.

Teelbalkanker komt ook in de voetballerij voor. Onder meer Sébastien Haller kreeg ermee te maken en had behandelingen nodig. De Frans-Ivoriaanse spits van Borussia Dortmund, die vlak na zijn overstap van Ajax naar de Bundesliga het slechte nieuws te horen kreeg, maakte onlangs zijn rentree voor BVB en kan deze week debuteren voor de Duitsers in de Champions League. Woensdag is Chelsea de tegenstander.