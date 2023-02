Messi fit genoeg om te starten in CL-kraker; Mbappé moet geduld hebben

Dinsdag, 14 februari 2023 om 19:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:09

De opstellingen van Paris Saint-Germain en Bayern München voor de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League van dinsdagavond zijn bekend. Lionel Messi ontbrak zaterdag tegen Monaco vanwege een hamstringblessure, maar kan nu gewoon starten. Kylian Mbappé kampte met dezelfde kwetsuur en begint op de bank. Bij Bayern is Matthijs de Ligt de enige Nederlander met een basisplek. De clash in het Parc des Princes begint om 21.00 uur.

Bij PSG keren naast Messi onder meer Achraf Hakimi, Sergio Ramos en Marco Verratti terug in de basisopstelling. De grote namen van de Franse grootmacht ontbraken zaterdag tegen AS Monaco, dat met 3-1 zegevierde in de Ligue 1. Tegen Bayern kiest trainer Christophe Galtier uiteraard voor de sterkst mogelijke opstelling, met Messi die samen met Neymar voor de goals moet zorgen. De Braziliaanse aanvaller had volgens L'Équipe zaterdag woorden met ploeggenoot Hugo Ekitike. Volgens Neymar is er inderdaad wat voorgevallen in de kleedkamer van PSG. Warren Zaïre-Emery is met zijn 16 jaar en 343 dagen de jongste speler ooit die in de knock-outfase van de Champions League start.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan de kant van Bayern is er dus wederom een basisplaats voor De Ligt, die samen met Dayot Upamecano en Benjamin Pavard de defensie vormt. João Cancelo begint links op het middenveld. Daley Blind en Ryan Gravenberch zitten op de bank, Noussair Mazraoui is niet fit genoeg en reisde derhalve niet af richting Parijs. Thomas Müller viel zaterdag tegen VfL Bochum (3-0 winst) geblesseerd uit en trainer Julian Nagelsmann wil derhalve geen risico met hem nemen. De 33-jarige aanvaller is daarom bankzitter in de Franse hoofdstad. Serge Gnabry begint eveneens als reservespeler

PSG en Bayern kwamen elkaar tot dusver elf keer tegen in de Champions League. De Fransen wisten zes wedstrijden winnend af te sluiten. De belangrijkste Europese prijs werd echter nog niet gewonnen. In 2020 was het uitgerekend Bayern dat in de finale met 0-1 zegevierde. Nog geen jaar later wisten de Duitsers voor het eerst in de Champions League te winnen in Parijs: 0-1. Het bleek echter onvoldoende om eliminatie in de kwartfinale te voorkomen.

Opstelling Paris Saint-Germain Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes, Danilo, Verratti, Zaïre-Emery, Soler; Messi, Neymar

Opstelling Bayern München Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano; Sané, Kimmich, Goretzka, Cancelo; Musiala, Choupa-Moting, Coman.