Ruud Brood kan na afzegging van Ajax in de voetsporen treden van Sir Alex

Dinsdag, 14 februari 2023 om 16:22 • Guy Habets

Ruud Brood wordt mogelijk de nieuwe trainer van Aberdeen. Dat melden diverse Schotse media. The Dons braken onlangs met Jim Goodwin, de vorige manager, vanwege slechte resultaten en zijn nog steeds op zoek naar een opvolger. Brood zou op een lijstje staan, net als Barry Robson. Die is nu interim-manager en mag wellicht het seizoen afmaken.

Aberdeen kent een bijzonder matig seizoen en staat na 25 wedstrijden in de Schotse Premiership op een zevende plaats. Dat zou betekenen dat de roemruchte club uiteindelijk niet meestrijdt in de kampioensgroep, omdat alleen de top zes uiteindelijk om de titel gaat spelen. Dat zou een hard gelag zijn voor Aberdeen, dat na Rangers en Celtic een van de grootste clubs van Schotland is. Om verbetering te bewerkstelligen werd Goodwin ontslagen en moet een nieuwe trainer het tij keren.

Dat zou dus zomaar Brood kunnen worden. De zestigjarige coach werkte nog nooit in het buitenland en zou dus voor zijn eerste klus over de grens kunnen staan. Hij is beschikbaar omdat een dienstverband bij Ajax, dat hem als assistent naast hoofdtrainer Alfred Schreuder wilde zetten, niet doorging. Eerder was Brood werkzaam bij onder meer RKC Waalwijk, Heracles Almelo, NAC Breda en ADO Den Haag en werd hij met NEC in het seizoen 2014/15 afgetekend kampioen in de Eerste Divisie.

Bij Aberdeen kan Brood in de voetsporen treden van Sir Alex Ferguson. De legendarische Schotse manager was trainer in het Pittodrie Stadium van 1978 tot 1986 en won in die periode drie landstitels, een Europa Cup II en de Europese Supercup. Het kampioenschap in 1986 is nog steeds de laatste keer dat niet Celtic of Rangers de landstitel in de Schotse competitie voor zich opeiste. Na dat hoogtepunt vertrok Ferguson naar Manchester United, waar hij 27 jaar werkzaam zou blijven en alles zou winnen wat er te winnen viel.