Willems doorstaat eerste test en is stapje dichter bij rentree in Eredivisie

Dinsdag, 14 februari 2023 om 15:52 • Wessel Antes • Laatste update: 16:01

Jetro Willems traint de komende dagen mee bij hekkensluiter FC Groningen, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 28-jarige linksback heeft maandag een aantal fysieke testen afgelegd en is fit genoeg om mee te trainen in het hoge noorden. De technische staf van Groningen wil de 22-voudig international van Oranje nu aan het werk zien tijdens groepstrainingen, om vervolgens te besluiten of hij het seizoen afmaakt in De Euroborg.

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad kwamen afgelopen zaterdag al met het nieuws dat Willems op proef zou gaan bij Groningen. Hoofdtrainer Dennis van der Ree bevestigde het nieuws vervolgens tijdens een interview voor de camera’s van ESPN. De club zelf deelt dinsdag een foto van Willems in een trainingstrui van Groningen. De linkspoot zit sinds september vorig jaar zonder club, nadat hij zijn contract liet ontbinden bij SpVgg Greuther Fürth in de tweede Bundesliga. Willems gaf vervolgens aan tijd voor zichzelf nodig te hebben.

?? Jetro Willems is de komende dagen op proef bij FC Groningen. Succes Jetro!?? ? https://t.co/WNEc1MC2bU#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/1QvERNTTG0 — FC Groningen (@fcgroningen) February 14, 2023

Groningen hoopt met Willems een nieuwe linksback toe te voegen aan de selectie, daar de Trots van het Noorden de nodige problemen heeft op die positie. Winteraanwinst Mads Bech Sørensen, die als linksback uit de voeten kan, is de komende tijd uit de roulatie met een armbreuk. Yahya Kalley en Isak Dybvik Määttä zijn wel fit, maar het lijkt erop dat men in Groningen nog maar weinig vertrouwen heeft in dat duo. Määttä, die door de vertrokken technisch directeur Mark-Jan Fledderus voor maar liefst 1,2 miljoen euro werd aangetrokken, startte dit Eredivisie-seizoen in iedere wedstrijd als basisspeler, maar weet niet te overtuigen.

Willems is geen onbekende voor de Eredivisie. De verdediger werd opgeleid door Sparta Rotterdam en verdiende in 2011 een transfer naar PSV, waar hij zes seizoenen lang een vaste waarde was. In Eindhoven won hij één keer de TOTO KNVB Beker en werd de geboren Rotterdammer twee keer kampioen van Nederland. Na zijn periode bij PSV speelde Willems bij Eintracht Frankfurt en Newcastle United. Twee jaar geleden vertrok hij naar Greuther Fürth, waar hij vorig seizoen nog 24 wedstrijden voor speelde.