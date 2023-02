Pep Guardiola komt terug op ‘domme uitspraken’ en biedt zijn excuses aan

Dinsdag, 14 februari 2023 om 15:14 • Guy Habets • Laatste update: 15:24

Pep Guardiola heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij zondag deed. De trainer van Manchester City was toen woest over de aanklachten die the Citizens ten laste zijn gelegd. De negentien andere Premier League-clubs willen dat City vanwege het breken van Financial Fair Play-regels uitgesloten wordt van deelname aan de competitie en dat ontlokte Guardiola een uitspraak over Steven Gerrard. Daar is hij op teruggekomen.

Woensdag speelt Manchester City de kraker tegen Arsenal en op een persconferentie op dinsdag is Guardiola komen te spreken over de uitspraken die hij deed over Gerrard. De Spaanse manager haalde zondag de uitglijder van de voormalig middenvelder aan, waardoor Liverpool in het seizoen 2013/14 de titel verspeelde aan City. "Daar moet ik me voor verontschuldigen", liet Guardiola optekenen. "Dat waren onnodige en domme opmerkingen. Hij heeft heel veel bereikt in zijn loopbaan en hij verdient het niet om dat van mij te horen. Ik schaam me ervoor."

Zondag gebruikte Guardiola uitspraken over Gerrard om aan te geven dat hij vindt de wijze waarop City aan landstitels kwam rechtmatig toebehoort aan zijn club. Als inderdaad blijkt dat de Financial Fair Play-regels aan de laars gelapt zijn, moet de club wellicht kampioenschappen inleveren. "Het uitglijden van Gerrard, zijn wij daarvoor verantwoordelijk?", stelde Guardiola. "Is dat onze schuld? Kom op, dat moment behoort ons toe en ik weet hoe veel inzet we hebben getoond om te bereiken wat we bereikten."

Dat de andere Premier League-clubs inzetten op uitsluiting van Manchester City, was ook tegen het zere been van de manager. "Wij hebben de kans niet gehad om ons te bewijzen, we zijn al veroordeeld. Helaas is de Premier League zo. Ik weet niet waarom, dat moet je aan de directeuren van die andere clubs vragen. Ga naar hun persconferenties en vraag het hen. We hebben goede advocaten. Ik denk dat de negentien Premier League-clubs ook goede advocaten in de arm zullen nemen om hun posities te verdedigen."