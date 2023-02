Spijkerhard rapport wijst UEFA als schuldige aan voor onrust rond CL-finale

Dinsdag, 14 februari 2023 om 14:20 • Davey de Laat • Laatste update: 14:21

De UEFA is verantwoordelijk voor de onrust rond de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid in Parijs. Dat blijkt uit een rapport waarin onderzoek is gedaan naar de situatie. De UEFA zou zelf hebben aangedrongen op een onderzoek en de uitkomsten zijn rampzalig voor de Europese voetbalbond. “Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen”, zo valt er onder meer te lezen.

De UEFA en de Franse autoriteiten legden de schuld neer bij supporters die zonder kaartje het stadion binnen probeerden te komen. “Dit zijn verwerpelijke beweringen", zo staat in het rapport. "De UEFA heeft zelf de primaire verantwoordelijkheid voor de ongeregeldheden die bijna tot een ramp leidden.” De wedstrijd werd een halfuur uitgesteld wegens de problematiek buiten het stadion. Fans raakten ingesloten en werden bespoten met traangas.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het rapport heeft de UEFA een paar grote fouten gemaakt. Zo zouden er slechte routeplanningen, falende ticketsystemen en niet goed uitgevoerde controles zijn gehanteerd. “Alle belanghebbenden zijn ondervraagd en noemden het een ‘bijna-ongeval’, een term die wordt gebruikt wanneer een gebeurtenis bijna verandert in een massale dodelijke catastrofe.De parallellen tussen Hillsborough 1989 en Parijs 2022 zijn voelbaar."

Theodore Theodoridis, secretaris-generaal van de UEFA, is in een reactie op het rapport diep door het stof gegaan. “Ik wil in het bijzonder mijn excuses aanbieden aan de supporters van Liverpool. Voor de ervaringen die zij hadden, maar ook voor het feit dat ze onterecht de schuld kregen.” De finale in het Stade de France in Parijs eindigde uiteindelijk in een 1-0 overwinning voor Real Madrid. Vinícius Júnior maakte de enige goal van de wedstrijd.