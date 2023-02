Aangifte tegen gearresteerde Mohamed Ihattaren wordt alsnog ingetrokken

Dinsdag, 14 februari 2023 om 13:24 • Laatste update: 13:26

De ex-vriendin van Mohamed Ihattaren, die zou zijn mishandeld door de 21-jarige voetballer, is teruggekomen op haar aangifte. Dat schrijft De Telegraaf op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. De twintigjarige Yasmine deed in de nacht van zaterdag op zondag aangifte tegen Ihattaren vanwege mishandeling, maar is daar nu dus op teruggekomen. Dat heeft echter geen invloed op de zaak tegen de linkspoot.

Afgelopen zaterdag zou Ihattaren zijn ex-vriendin hebben mishandeld in zijn woning in Vleuten. Daarop stapte Yasmine naar de politie om aangifte te doen, maar daar wil ze volgens De Telegraaf ondertussen op terugkomen. Voor het Openbaar Ministerie maakt dat nu niets meer uit, want een woordvoerder laat weten dat er geen aangifte nodig is om iemand te vervolgen. Dinsdag wordt besloten of Ihattaren wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal moeten besluiten of hij langer wordt vastgehouden. De technicus van Juventus zit al sinds zondag vast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In september vorig jaar liet Ihattaren via Instagram nog weten dat hij verloofd was met Yasmine. Enkele weken later ging het stel echter al uit elkaar en afgelopen weekend is het dus tot een confrontatie tussen de twee gekomen. Eerder kwam Ihattaren ook al in het nieuws vanwege zware bedreigingen aan zijn adres, die zouden zijn ontstaan nadat zijn relatie met Yasmine bekend werd. Daarnaast brandde een auto van de voormalig PSV'er uit en werd hij in november opgepakt op verdeking van betrokkenheid bij een bedreiging. Die zaak heeft niets te maken met de huidige situatie.

Eind januari plaatste de linkspoot nog een Instagram-story vanuit Bianconeri, het trainingscomplex van Juventus. De Utrechter poogde daarmee te laten zien druk bezig te zijn aan een terugkeer op de velden. Het lijkt erop dat deze nieuwe ontwikkeling de situatie van Ihattaren bij Juventus gaat bemoeilijken. Juventus en de advocaat van de voetballer hebben nog niet gereageerd op het nieuws. In november bevestigde Ajax middels een officieel persbericht de koopoptie van twee miljoen euro op Ihattaren niet te lichten. De spelmaker speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1.