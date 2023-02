Feyenoord verrast en betrekt trainer met Eredivisie-ervaring bij technische staf

Dinsdag, 14 februari 2023 om 12:48 • Wessel Antes • Laatste update: 13:20

Danny Buijs loopt de komende week mee met de trainingsstaf van Arne Slot, zo laat Feyenoord weten via Twitter. De veertigjarige trainer zit sinds begin oktober zonder club, toen hij zijn congé kreeg bij KV Mechelen. Buijs speelde tussen 2006 en 2009 voor Feyenoord en onderhoudt sindsdien warme banden met de Rotterdamse club. Ook speelde de Dordtenaar een groot deel van zijn jeugdopleiding in Rotterdam-Zuid.

Buijs en Slot kennen elkaar goed omdat ze samen in 2018 het hoogste trainersdiploma hebben behaald. In de jaren daarna raakte het duo goed bevriend. Tegenover de Volkskrant liet Slot zich al eens uit over die band. “Danny en ik lijken heel andere types, maar dat valt wel mee. Men denkt van hem dat hij alleen maar een schreeuwerd is, maar Danny denkt juist heel goed over voetbal na, kan daar uitstekend over discussiëren en heeft altijd een goed doordacht speelplan. En ik ben echt niet altijd rustig en kalm, ik ga binnenskamers misschien wel harder tekeer dan Danny.”

?? ?????????? ?????????? De oud-speler loopt deze week mee met de trainersstaf van Feyenoord. pic.twitter.com/SSny55e2Tx — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 14, 2023

In zijn periode als speler van Feyenoord werd Buijs redelijk populair bij Het Legioen. Niet vanwege zijn sierlijke speelstijl, wel vanwege zijn tomeloze inzet. Tussen 1991 en 2002 had Buijs al elf jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord gespeeld, wat ook hielp bij zijn populariteit. De rechtsback annex middenvelder speelde in totaal 63 officiële wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarin hij goed was voor zes doelpunten en zes assists. Nu krijgt hij de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij Slot, die met Feyenoord bezig is aan een uitstekend seizoen.

Wanneer Buijs zelf weer terugkeert als hoofdtrainer is onduidelijk. Een deel van de supporters van hekkensluiter FC Groningen hadden hem graag voor de groep gezien in De Euroborg, maar dat lijkt momenteel niet realistisch. Verder sprak Buijs afgelopen winter nog met FC Utrecht, maar de Domstedelingen gingen uiteindelijk in zee met Michael Silberbauer. De ‘stage’ van Buijs bij Feyenoord lijkt, afgaande op de Tweet van de Rotterdammers, slechts een week te duren. Zaterdag speelt koploper Feyenoord een belangrijk thuisduel met AZ, de nummer twee van de Eredivisie.