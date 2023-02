Tyrell Malacia geeft bijzonder voorbeeld van de ‘bezetenheid’ van Erik ten Hag

Dinsdag, 14 februari 2023 om 12:21 • Guy Habets

Tyrell Malacia is onder de indruk van de manier waarop Erik ten Hag leiding geeft aan het eerste elftal van Manchester United. Dat zegt hij in een interview met Viaplay. De linksback van the Mancunians ziet dat zijn manager 'bezeten' is van het voetbal en komt met een duidelijk voorbeeld.

Ten Hag wil het koste wat het kost goed doen als trainer van United en dat merken de spelers ook. Malacia heeft bewondering voor zijn coach. "Als we bijvoorbeeld een late uitwedstrijd spelen, zijn we pas heel laat terug op de club", begint de voormalig verdediger van Feyenoord zijn uitleg in gesprek met Viaplay. "Dan gaat iedereen naar huis en gaat de trainer op zijn kantoor zitten om de hele wedstrijd nog even terug te kijken. Dan heeft hij voor de volgende dag zijn analyse klaar voor ons."

De Tukker, die als trainer van Ajax drie keer kampioen van Nederland werd en in het seizoen 2018/19 de halve finale van de Champions League haalde, is volgens Malacia een manager die niets over het hoofd ziet. "Ten Hag is heel gedetailleerd. Hij let op kleine puntjes en is elke dag bezig met het ontwikkelen van het team. Hij is er altijd mee bezig, echt een bezeten trainer die van het spelletje houdt."

De wijze waarop Ten Hag leiding geeft, maar ook zijn eigen rol binnen de selectie, maken dat Malacia zich op zijn gemak voelt op Old Trafford. Sinds de kleine verdediger afgelopen zomer overkwam van Feyenoord heeft hij geprobeerd om zijn stempel te drukken op de sfeer onder de spelers. "Ik ben eigenlijk met iedereen wel goed. Af en toe ben ik ook de sfeermaker, dan kan iedereen weer even lachen. Ik probeer good vibes te brengen in de kleedkamer, omdat ik denk dat dat belangrijk is."