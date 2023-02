‘Barcelona dicht bij komst eerste zomerse aanwinst na persoonlijk akkoord’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 11:51 • Wessel Antes

Barcelona is persoonlijk akkoord met Evan Ndicka, zo meldt het Duitse Sport1. De 23-jarige centrale verdediger moet na dit seizoen overkomen van Eintracht Frankfurt, waar de Fransman over een aflopend contract beschikt. Volgens het Duitse medium is Ndicka van plan om zijn definitieve beslissing in maart wereldkundig te maken, maar zou hij Barça al goed nieuws hebben gegeven.

Eintracht deed de afgelopen maanden meerdere pogingen om de aflopende verbintenis van Ndicka te verlengen, maar dat verliep zonder succes. Met de boomlange mandekker haalt Barcelona een grote vis binnen. De linkspoot vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van maar liefst 32 miljoen euro. Barça hengelt Ndicka door zijn aflopende contract echter relatief goedkoop binnen.

Ndicka is jeugdinternational van les Bleus en wordt op korte termijn bij de selectie van bondscoach Didier Deschamps verwacht. Raphaël Varane, een van de concurrenten van de fysiek sterke verdediger, kondigde onlangs zijn pensioen bij het Franse elftal aan. Ndicka speelt al sins juli 2018 voor Eintracht, dat hem voor 5,5 miljoen euro overnam van AJ Auxerre. Inmiddels staat hij op 168 officiële wedstrijden voor de nummer zes van de Bundesliga. Daarin was Ndicka goed voor tien doelpunten en hetzelfde aantal assists.

In Catalonië gaat Ndicka de concurrentiestrijd aan met Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen en Eric García. De afgelopen weken speelde trainer Xavi met Araújo en Christensen in het centrum, terwijl Koundé, zoals wel vaker dit seizoen, de rechtsback van dienst was. García lijkt daardoor het grootste slachtoffer te worden wanneer Ndicka daadwerkelijk tekent in het Spotify Camp Nou. De 22-jarige Catalaan kwam dit seizoen 1.121 speelminuten in actie, verdeeld over achttien optredens. García beschikt in Barcelona nog over een langdurig contract tot medio 2026.