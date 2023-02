De Mos: ‘Na mijn eerdere voorspellingen wordt dat een makkie voor PSV’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 11:26 • Guy Habets

Aad de Mos denkt dat PSV de komende weken de stijgende lijn doorzet. Dat zegt hij in een video-item met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Afgelopen weekend werd er nog met 6-0 gewonnen van FC Groningen en in de komende twee weken gaan de Eindhovenaren volgens de analist bewijzen dat ze dit seizoen meedoen om de prijzen. PSV speelt in die twee weken twee keer tegen Sevilla en neemt het ook op tegen FC Utrecht en FC Twente.

De wedstrijd tegen Groningen zegt De Mos niets. De voormalig oefenmeester stelt zelfs dat PSV alles moet vergeten wat er afgelopen zaterdag in het Philips Stadion gebeurde. "Ga niet denken dat je hetzelfde spelletje kan spelen als tegen Groningen. Dat waren spelers die zich naar de slachtbank lieten voeren en dat gaat tegen Sevilla niet gebeuren. Het publiek speelt daar natuurlijk ook een grote rol. In Sevilla kun je een goede basis neerleggen voor de wedstrijden erna."

De Mos ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet voor PSV. De wedstrijd in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán moet tot een goed einde gebracht kunnen worden, voorspelt hij. "Ik zeg een gelijkspelletje. Daarna krijg je Utrecht, dat revanche wil nemen na een nederlaag bij Vitesse en nu thuis speelt. Toch heeft PSV nu het geluk en denk ik dat ze daar met een 1-2 overwinning wegkomen. Ik ga ervan uit dat ze nu de smaak te pakken hebben. Twente thuis wordt dan ook een makkie, na die uitslagen die ik net al voorspelde."

De Eindhovense opstelling is wel nog een vraagteken voor de analist. Tegen Groningen werd Xavi Simons op 'tien' gezet en zat Érick Gutiérrez, een oogappeltje van De Mos, op de bank. "Ik ben benieuwd wat dat oplevert in de wedstrijden tegen Sevilla, Utrecht en Twente. Tegen Groningen kon je Simons op tien zetten en Gutiérrez niet opstellen, maar dat was een valse wedstrijd. Ik wil ook zien of het allemaal kan in de volgende, moeilijkere wedstrijden en dat gaan we nu zien."