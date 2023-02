‘Ik hoop dat ze mij bij Oranje een keer bovenaan het lijstje zetten’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 16:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:21

Kjell Scherpen keerde afgelopen zomer na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De doelman van Vitesse beleeft in Arnhem pas zijn tweede volledige seizoen als basisspeler, maar lijkt al jaren mee te draaien op het hoogste niveau. Onder de vleugels van Phillip Cocu hoopt hij te werken aan zijn betrouwbaarheid, om zo in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Voetbalzone trok naar Papendal en sprak Scherpen onder meer over Oranje, Erik ten Hag en zijn reputatie als keeper.

'Een jochie van 23'. Zo omschrijft Scherpen zichzelf. De doelman komt pas net kijken op het hoogste toneel, maar heeft met clubs als Ajax, Vitesse en Brighton & Hove Albion al een aardig cv opgebouwd. Het maakt dat hij de schijn al snel tegen heeft als het even minder gaat. Zelf probeert hij de hoge verwachtingen enigszins te temperen. "Ik krijg dat gevoel soms ook", vertelt Scherpen. "Ik weet het niet. Voor mij heeft het weinig zin om me daar druk om te maken. Ik probeer me daar niet mee bezig te houden door mijn eigen spel te spelen."

Dan probeert hij de vinger op de zere plek te leggen. "Ik denk dat ik bekend sta als een talentvolle doelman. Daar komt druk bij kijken", gaat Scherpen verder. "Mensen verwachten misschien wel te veel. Ik heb heel lang niet gespeeld. Mensen denken door mijn 2 meter 6 dat ik eruitzie als iemand van 28, maar ik ben nog steeds een jochie van 23. Dat is geen excuus, maar ik ben nog maar 23. Emmen is mijn enige volledige seizoen op het hoogste niveau geweest. Toen kwam ik ook pas net kijken. Nu hoop ik dat opnieuw te doen en te laten zien dat ik een goede doelman kan zijn."

Dat laatste heeft Scherpen zeker in zich. Hij is niet voor niets al jaren de vaste doelman van Jong Oranje en werd niet voor niets door Ajax aangetrokken in de zomer van 2019. Op het avontuur in Amsterdam kijkt hij met gemengde gevoelens terug. "Als je naar de beste club van Nederland kan met de beste opleiding, denk ik dat je dat sowieso moet doen", meent Scherpen. "Bij Emmen heb je niet de beste jeugdopleiding van Nederland, met alle respect voor Emmen. Ik heb daar met veel plezier in de jeugd gespeeld, maar daarna werd het wel tijd om mij door te ontwikkelen. In twee jaar bij Ajax heb ik heel veel geleerd."

Kjell Scherpen werd in het seizoen 2020/21 kampioen van de Eredivisie met Ajax.

Scherpen maakte voornamelijk zijn opwachting in het beloftenteam van Ajax. Uiteindelijk zou hij vier keer uitkomen in de hoofdmacht. Spijt van zijn transfer heeft hij nooit gehad. "Ik had ook nog een jaar bij FC Emmen kunnen blijven. Dat was zeker een optie geweest. Dat is een afweging die je maakt. Ik had een goed gevoel bij Ajax en de mensen waar ik mee gesproken heb. Ik kreeg het gevoel dat dat de juiste stap was voor mijn carrière. Het heeft mij een stuk volwassener gemaakt. Een club als Ajax heeft meer mensen en data om jezelf te verbeteren. Daar had ik de juiste hulpmiddelen. Nee, ik heb daar geen moment spijt van."

Ten Hag

Iemand die hem veel vertrouwen gaf bij Ajax was Erik ten Hag. De huidige manager van Manchester United deed onder meer een beroep op hem in de Europa League-ontmoeting met AS Roma, toen Scherpen niet geheel vrijuit ging. De doelman blunderde, zag Dusan Tadic een strafschop missen en het duel met 1-2 verloren gaan. Een week later was het Europese avontuur voorbij, toen de ploeg van Ten Hag in Rome niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Scherpen was toen zijn basisplaats alweer kwijt.

"Natuurlijk was het mijn doel om eerste doelman te worden. Je stippelt een weg uit voor jezelf", vertelt Scherpen. "Zo zag Ajax het ook. Ze halen je niet om een beetje rond te lopen en de deur weer uit te gaan. Dat heb je zelf in de hand. Je moet presteren en leveren. Tijdens de momenten die ik kreeg heb ik niet gepiekt. Dan weet je dat bij Ajax de volgende klaarstaat. Maar ik ben blij dat ik me daar heb mogen ontwikkelen. Ik kan pas op mijn best zijn als ik een seizoen of twee alles speel, week in week uit. Maar dat geldt voor iedereen. Dat kan je naar een hoger niveau tillen."

Scherpen: 'Ik kan pas op mijn best zijn als ik een seizoen of twee alles speel, week in week uit.'

Scherpen is met terugwerkende kracht blij met het vertrouwen dat hij kreeg van Ten Hag. Drie dagen na de thuisnederlaag tegen AS Roma werd hij weer onder de lat geposteerd voor de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. "Hij nam mij apart en sprak zijn vertrouwen uit. Dat is voor een speler heel fijn. Dat hoeft geen gesprek van een half uur te zijn. Een gesprek van vijf minuten is al heel prettig. Niet alle trainers doen dat. Erik wel. Mijn band met hem was heel goed. Hij heeft voor elke situatie iets in zijn hoofd waar hij een oplossing in ziet. Het verbaast mij niet dat hij het zo goed doet bij United. Ik heb altijd met veel bewondering naar hem gekeken."

Onder Cocu ervaart hij weer een hele andere manier van werken. Scherpen zag eerder dit seizoen met Thomas Letsch de man vertrekken die hem naar Arnhem haalde. Onder zijn opvolger gaan veel dingen anders. "We waren heel erg zoekende in het begin van het seizoen. Heel veel jongens waren vertrokken. Dat was lastig. Voor Cocu was het ook een lastige situatie. Hij had ook tijd nodig. Nu hebben we het een stuk beter voor elkaar. We hebben een sterke selectie. We staan veel te laag, maar we hebben nog veel wedstrijden te gaan. Ik heb vertrouwen dat we met deze trainer nog heel wat plekken kunnen klimmen."

Kjell Scherpen is geliefd bij de fans van Vitesse, getuige ook deze foto met een oudere Vitesse-fan.

Een drastische verandering die Cocu doorvoerde was de omschakeling van 5-3-2 naar 4-3-3. Meteen ontstonden er meer vastigheden. "Jongens weten nu wat er van hun verwacht wordt. We zijn meer een team geworden. Meer voor elkaar willen doen en vuile meters willen maken. De sfeer is positiever. Dat helpt ook als je betere resultaten haalt. Voor mij persoonlijk is er ook zeker iets veranderd. Achterin staan we veel stabieler dan voor de winter. Dat is prettig. Van daaruit moeten we verder bouwen. Cocu heeft tactisch inzicht en weet hoe je het spelletje moet spelen. Dat heeft hij vanaf de eerste dag proberen over te brengen. Uiteindelijk zie je dat dat zijn vruchten afwerpt."

Kjell Scherpen met Jasper Cillessen en Mark Flekken tijdens de Nations League-ontmoeting met Wales.

Oranje

Sinds de komst van Cocu heeft Vitesse langzaam de stijgende lijn ingezet. Van de laatste negen competitiewedstrijden ging er slechts één verloren. Het heeft er onder meer toe geleid dat de naam van Scherpen is opgeworpen op de burelen in Zeist. Door de aanstelling van Ronald Koeman als opvolger van Louis van Gaal liggen er weer volop kansen. Eens te meer nu keeperstrainer Patrick Lodewijks heeft aangegeven Scherpen in de gaten te houden. "Ik heb nog niet gesproken met Lodewijks", aldus de Vitesse-doelman. "Het is mooi dat hij mijn naam noemt. Het is zaak voor mij om daar niet te veel mee bezig te zijn en elke week te presteren."

Dat zijn naam viel, verbaasde Scherpen niet. "Ik heb altijd bij Onder 19 en Jong Oranje gespeeld, dus ze weten wie ik ben. Vorig jaar heb ik een keer bij Oranje mogen zitten toen Tim Krul uitviel (in de Nations League tegen Wales en Polen, red.). Toen heb ik veel contact gehad met Frans Hoek. Ik ben bekend bij ze. Het is voor mij zaak om mijn niveau dusdanig hoog te leggen dat het opvalt. Ik moet zorgen dat ik bij Vitesse een stabiele keeper word. Dat is een vereiste om er over na te mogen denken. Ik ben nog maar 23, heb nog een lange weg te gaan, maar hoop dat ze mij een keer bovenaan het lijstje zetten."