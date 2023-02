Wie is Georgina Rodriguez? Alles wat je moet weten over de vriendin van Ronaldo

Vrijdag, 17 februari 2023 om 14:02 • Laatste update: 14:15

Een paar jaar geleden werd duidelijk dat het Spaanse model Georgina Rodriguez officieel de partner van Cristiano Ronaldo is. Ze zijn nu echt een officieel stel, maar als je je afvraagt wie Rodriguez is, dan vind je hier alles wat je moet weten over de vrouw van de Portugese superster.

Wie is Georgina Rodriguez?

Georgina Rodriguez is de partner van Al-Nassr-ster Cristiano Ronaldo. Als model en danseres is ze ook een soort 'influencer' op internet, met een enorme aanhang op sociale media. Ze heeft ruim 44 miljoen volgers op Instagram.

Geboren in Buenos Aires, Argentinië, groeide ze op in de noordoostelijke Spaanse stad Jaca, wat iets meer dan 13.000 inwoners heeft en vlak bij de Franse grens ligt. Ze zou als serveerster in haar geboorteplaats hebben gewerkt voordat ze als au pair bij een gezin in Bristol, Engeland introk.

Hoe ontmoette Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo?

Volgens de Spaanse voetbalkrant AS ontmoette Rodriguez Ronaldo in een Gucci-winkel in Madrid, waar ze werkte als winkelbediende. “Zijn lengte, zijn lichaam en zijn schoonheid trokken mijn aandacht”, zei ze.

“Ik ben erg verlegen en misschien raakte dit me meer in het bijzijn van een persoon die me in één oogopslag diep had geraakt. Daarna deed de manier waarop Cristiano me behandelt, voor me zorgt en van me houdt de rest.” Vanaf dat moment ontwikkelde de relatie zich gestaag en eind 2016 werden ze samen in het openbaar door de paparazzi gefotografeerd. Het meest memorabele was dat Ronaldo werd betrapt met een pruik en een zonnebril in een poging zichzelf te vermommen tijdens een reis naar Disneyland Parijs later dat jaar. Rodriguez heeft sindsdien wedstrijden van Real Madrid, Juventus, Portugal en Manchester United bijgewoond. Natuurlijk maakte ze ook deel uit van de familie voor de FIFA-prijzen, waarbij ze de ceremonies bijwoonde met Ronaldo's moeder, zussen en zoon.

Er was geen echte aankondiging van de relatie of foto's die op de Instagram-accounts van Ronaldo en Rodriguez waren geplaatst, maar het werd duidelijk dat ze een stel waren geworden.

Wat heeft de toekomst in petto voor Georgina & Ronaldo?

Deze relatie is duidelijk de meest serieuze die Ronaldo heeft gehad sinds de breuk met Irina Shayk in 2015. In 2021 maakte het stel bekend dat ze een tweeling verwachtten. Georgina lijkt ook goed overweg te kunnen met zijn zoon, Cristiano Jr. over wie Ronaldo de volledige voogdij heeft en voor zijn moeder Dolores zorgt. De identiteit van de biologische moeder van Cristiano Jr. is geheim gehouden sinds hij in 2010 in de Verenigde Staten werd geboren.

Georgina is inderdaad zeer betrokken bij alle kinderen van Ronaldo en wordt regelmatig met hen op de foto gezet op ogenschijnlijk tedere momenten. De twee hebben allebei duidelijk gemaakt dat ze verliefd zijn, en Georgina heeft het zelfs op Instagram gedeeld. Ze was er zelfs bij toen Ronaldo's jacht werd geïnspecteerd door belastingagenten op de Balearen en volgde Ronaldo van Madrid naar Italië nadat de aanvaller had getekend voor Juventus. Vervolgens naar Engeland toen hij terugkeerde naar Manchester United en Saoedi-Arabië na zijn transfer naar Al- Nassr. Ronaldo onthulde in een TalkTV-interview uit 2022 met Piers Morgan dat hij met Georgina wil trouwen, maar op een later tijdstip. "Daar denk ik nu niet aan, maar ik zie ons in de toekomst wel trouwen", zei Ronaldo. "Ik denk dat ik [het] verdien, zij verdient [het]."

Woont Georgina Rodriguez de wedstrijden van Ronaldo bij?

Georgina Rodriguez is gespot bij verschillende wedstrijden waarin Ronaldo speelde, meestal zittend naast en pratend met Cristiano Jr in de skyboxen. Ze stond op het veld om Ronaldo's eerste Serie A-titel met Juventus in 2019 te vieren. "Gefeliciteerd, mijn liefste, dat je weer een KAMPIOEN bent. We houden van je", schreef ze op haar Instagram. Het model is er ook geweest om haar man te ondersteunen bij zijn prijsuitreikingen, zoals de FIFA Best Awards. Tijdens het WK 2018 werd Georgina gespot bij de wedstrijden van Portugal, waar ze Ronaldo toejuichte vanaf de tribune.

In hun laatste groepswedstrijd tegen Iran plaatste ze een foto van zichzelf in een Ronaldo nr. 7-shirt met het onderschrift: "Kom op Cristiano. We houden van je.”

Wat is I Am Georgina op Netflix?

'I Am Georgina' is een zesdelige documentaire op Netflix die een aantal maanden uit het leven van Georgina Rodriguez beschrijft en een kijkje achter de schermen geeft in haar leven als partner van Cristiano Ronaldo. Het werd uitgebracht in 2022 en bevat openhartige momenten uit Georgina's dagelijkse leven als moeder en partner, evenals haar werkleven met modellenwerk, dansen en zakelijke interesses. "Veel mensen kennen mijn naam", zegt ze in de teaserclip. "Maar weinigen weten wie ik ben."

Hoeveel volgers op sociale media heeft Georgina Rodriguez?

Instagram is het belangrijkste socialemediaplatform van Georgina Rodriguez en ze had in januari 2023 44,8 miljoen volgers verzameld. Om haar aantal volgers in perspectief te plaatsen: ze heeft meer volgers op Instagram dan de aanvoerder van Engeland Harry Kane (13,7 miljoen), de vrouw van Lionel Messi, Antonela Rocuzzo (32 miljoen) en ongeveer hetzelfde als voormalig UFC-kampioen Conor McGregor (45,9 m). Rodriguez is relatief actief op Instagram en deelt verhalen en berichten voor haar volgers. Ze lijkt geen officieel Twitter- of Facebook-account te hebben.