Matthijs de Ligt maakt grote indruk: ‘Hij is een muur, een echte machine’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 10:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:20

Dayot Upamecano is lovend over zijn ploeggenoot Matthijs de Ligt. Vanwege de zware knieblessure van Lucas Hernández vormt de Fransman sinds dit kalenderjaar bij Bayern München een centraal verdedigingsduo met De Ligt.

Upamecano wist afgelopen zaterdag met De Ligt als partner in het hart van de defensie de nul te houden tegen VfL Bochum (3-0). De WK-finalist is is goed te spreken over zijn collega. “Matthijs is een muur, een echte machine”, zegt Upamecano tegenover BILD. “Hij maakt elke week meer indruk op me. We begrijpen elkaar goed, we praten veel. Zijn Duits is bijna perfect, mijn Duits wordt steeds beter. Op het veld werkt dat heel goed.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayern neemt het dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. "Het afgelopen Champions League-seizoen was zwaar, nadat we in de kwartfinale verloren van Villarreal”, vertelt Upamecano. “We werden uiteindelijk kampioen en het seizoen was oké, maar niet geweldig. Nu willen we langer in de Champions League blijven.”

De Ligt, die voor zijn optreden tegen Bochum werd beloond met een plek in het Elftal van de Week van BILD, kijkt eveneens uit naar de kraker tegen PSG. “We gaan met een goed gevoel naar Parijs. Die spelers van wereldklasse kunnen van het ene op het andere moment omschakelen en een fantastische wedstrijd spelen. We zullen ons beste voetbal moeten spelen en onze grenzen opzoeken.”