Onrust in Volendam bereikt kookpunt: ‘Voel me op zijn zachtst gezegd genaaid’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 10:32 • Guy Habets • Laatste update: 11:21

Er is sprake van bestuurlijke chaos bij FC Volendam. Dat schrijft Voetbal International in een reconstructie. De Raad van Commissarissen van de club heeft het dagelijks bestuur opgedragen om de contracten van Team Jonk, een zestal functionarissen inclusief hoofdtrainer Wim Jonk, per 1 april op te zeggen. Daar is het bestuur, met algemeen directeur Jan Smit voorop, mordicus op tegen.

De Raad van Commissarissen van het Andere Oranje zet in op het 'beëindigen van de huidige constructie met Team Jonk' na 30 juni van dit jaar, weet VI. De aflopende contracten van de zes werknemers, waar naast de coach ook onder meer technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind toe behoren, zouden per 1 april moeten worden opgezegd. Het is echter niet duidelijk of dan ook zou betekenen dat Jonk weg moet als trainer. De exacte betekenis van de formulering van de RvC is niet bekend.

De situatie zorgt voor ergernis bij Smit. Die stelt ten eerste dat de commissarissen helemaal niet bevoegd zijn om een beslissing te nemen over Team Jonk en wil zelf wél graag door met de huidige constructie. "Als je als rvc-lid niet snapt waar wij mee bezig zijn, dat wij miljoenen euro’s aan spelerswaarde aan het ontwikkelen zijn, dan heb je het gewoon niet begrepen. Ik wil zelf de reis met Jonk en de anderen doorzetten, maar ik weet niet of ik dan nog voorzitter ben. Zoals het nu gaat, voorspel ik dat er straks ook bestuursleden op non-actief worden gezet. Misschien ikzelf wel. Ik voel me op mijn zachtst gezegd genaaid door wat er allemaal gebeurt."

Jonk zelf wil het vooral weer over voetbal hebben. De afgelopen weken baalde hij van het negatieve sentiment rondom Volendam, maar bleef hij ook denken aan alle fans van de club die weer naar het stadion komen en trots zijn op hun Wijdbroeken. Mede voor hen wil Jonk koste wat het kost doorgaan. "Prima als iemand anders een andere visie heeft dan wij", zegt hij tegen VI. "Maar kom dan achter je boom vandaan en vertel het. Blijf niet achter ons verschuilen en vanuit de schaduw machtsspelletjes spelen."