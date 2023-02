Snelste doelpunt ooit in Italië: aanvoerder scoort direct vanuit de aftrap

Dinsdag, 14 februari 2023 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:44

Gino Giardina heeft een bijzonder record gevestigd. De aanvoerder van Mazarese was afgelopen weekend tegen Nissa verantwoordelijk voor het snelste doelpunt in het Italiaanse voetbal door direct vanuit de vrije trap te scoren. Het doelpunt in de lagere divisie van Italië gaat inmiddels heel het land rond.

Giardina verklaarde na afloop dat hij de keeper iets naast de palen zag staan en dat hij de sluitpost vervolgens probeerde te verrassen. Binnen precies 3.81 seconden was de openingstreffer van de aanvoerder van Mazarese een feit. “Ik zal dit record altijd in mijn hart dragen, maar ik ben veel gelukkiger nog met de overwinning en voor mijn teamgenoten. De rest is reclame en op mijn leeftijd heb ik daar weinig aan, maar het geeft nog steeds veel voldoening.”

Gino Giardina makes Italian football history, scoring for Mazarese against Nissa after 3.81 seconds pic.twitter.com/6QSK6gjRwT — James Dart (@James_Dart) February 13, 2023

Met zijn extreem snelle goal schoot de 34-jarige Giardina Rafael Leão van AC Milan uit de boeken. De Portugese aanvaller wist doelman Andrea Consigli van Sassuolo in december 2020 na precies 6,2 seconden te passeren.