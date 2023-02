Karsdorp en Mourinho kunnen weer door één deur: ‘Rick is geen verrader’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 08:46 • Jordi Tomasowa

Rick Karsdorp kan weer door één deur met zijn trainer José Mourinho. De trainer van AS Roma noemde de rechtsback november vorig jaar nog een ‘verrader’ nadat hij volgens de Portugees een onprofessionele en incorrecte houding naar zijn teamgenoten aannam in het Serie A-duel met Sassuolo. Karsdorp leek hierop vorige maand door de achterdeur van het Stadio Olimpico te vertrekken, maar staat donderdag na een maandenlange afwezigheid in het eerste elftal mogelijk voor zijn rentree bij Roma.

Gezien het drukke programma van i Giallorossi werd Karsdorp begin februari weer bij de selectie gehaald. Karsdorp was zo verbolgen over de uitspraken van Mourinho, dat hij weigerde om nog op het trainingsveld te verschijnen of acte de présence te geven bij de oefenstage in Japan. Dat viel naar verluidt niet in goede aarde bij hooligans van de club, die hem thuis opzochten om verhaal te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Johan Henkes, de zaakwaarnemer van Karsdorp, verklaart tegenover De Telegraaf dat speler en trainer door een ‘donkere’ periode zijn gegaan. “Ze zijn professioneel met elkaar blijven samenwerken. In topsport komen dit soort situaties voor, ook al zijn mensen het inhoudelijk niet met elkaar eens. We hebben de afgelopen periode alles uitvoerig besproken, Rick en de trainer hebben ook meerdere keren gesproken en ze hebben allebei het vertrouwen dat ze goed het seizoen kunnen afmaken.’’

Henkes wil een einde maken aan verdachtmakingen richting Karsdorp.Volgens zijn zaakwaarnemer heeft de verdediger nooit aangegeven dat hij niet meer voor de club wil spelen. “Integendeel, hij doet niks liever. Hij is sinds deze week weer fit en beschikbaar voor de wedstrijden van AS Roma. Hij wil dolgraag met zijn teamgenoten de strijd weer aan in het veld de club heeft ook nog veel om voor te spelen. Rick is geen verrader. Zo ziet de club Rick niet, de staf niet en ook zijn medespelers niet. Ze willen gewoon een fitte Rick Karsdorp terug in het team”, aldus Henkes.

Karsdorp kwam dit seizoen tot nog toe tot elf optredens in het shirt van Roma. Donderdag neemt de ploeg van Mourinho het in de Europa League op tegen RB Leipzig. Karsdorp hoopt in dit duel zijn rentree te maken. Zondag wacht Roma, dat momenteel derde staat in de Serie A, een competitiewedstrijd tegen Verona.