Marco van Basten en Ruud Gullit voorzien ‘frivole’ Xavi Simons van advies

Dinsdag, 14 februari 2023 om 08:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:48

Marco van Basten en Ruud Gullit adviseren Xavi Simons om na dit seizoen bij PSV te blijven. Het negentienjarige talent blinkt wekelijks uit bij de Eindhovenaren. Van Basten en Gullit zijn echter van mening dat de creatieveling nog enkele stappen bij PSV kan maken.

Van Basten kreeg bij Rondo de vraag voorgelegd of Simons de nieuwe nummer 10 van het Nederlands elftal moet worden. "Als hij zo door blijft gaan, zal hij zich weer gaan melden bij Oranje”, zei de analist. “Hij is een groot talent. Hij is enthousiast, maar laat hem eerst even lekker doorgroeien en twee jaar in de Eredivisie spelen. Ik wil zien of hij kan blijven uitblinken. Daarna mag hij verder kijken.”

Simons vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Paris Saint-Germain naar PSV. Zijn management bedong bij de onderhandelingen een clausule, waardoor hij komende zomer voor twaalf miljoen euro kan terugkeren naar PSG. Als het aan Van Basten ligt, gebeurt dit niet. “Eigenlijk zou ik zeggen: zorg dat je in drie jaar tijd zoveel indruk maakt dat het buitenland niet meer om je heen kan. Laat hem moeilijke tijden meemaken en daarna kampioen worden. Hij moet de beste keuze voor zijn carrière maken en vooral veel voetballen.”

"Ik hoop dat hij een nieuwe ster wordt", liet Gullit weten. Ook hij raadt Simons aan om niet te snel naar het buitenland te vertrekken. “Er zijn al twee clubs (Barcelona en PSG, red.) die hem hebben laten gaan. Hij moet nog één stapje maken bij PSV. Nu is het allemaal nog frivool, maar ik wil volgend jaar zien of hem dan hetzelfde lukt. De potentie heeft hij. Het ligt allemaal aan hemzelf, maar wat ik hoor? Hij traint zich het lazarus. Hij doet er echt alles voor. Je moet hem op het middenveld een vrije rol geven. Ga lekker voetballen, plezier hebben. De rest komt wel als je goed genoeg bent.”