Engelse media lovend over Gakpo: ‘Een soort mix van Firmino en Wijnaldum’

Dinsdag, 14 februari 2023 om 07:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:29

Cody Gakpo is eindelijk van de hatelijke nul bij Liverpool af. De aanvaller maakte in de beladen Merseyside-derby tegen Everton het tweede en laatste doelpunt: 2-0. Na zes wedstrijden op rij droog te hebben gestaan, was het uitgerekend tegen de rivaal en stadgenoot voor Gakpo raak. De ex-PSV'er kan in Engelse media rekenen op positieve beoordelingen.

Liverpool won voor het eerst in vijf wedstrijden en steeg naar plek negen in de Premier League. Mohamed Salah brak na 36 minuten de ban voor the Reds, waarna Gakpo vroeg in de tweede helft de marge verdubbelde. De aanvaller stond bij de tweede paal opgesteld om een uitstekende lage voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen te schuiven Sky Sports beloont Gakpo met een 8, terwijl de Liverpool Echo hem een 7 geeft. “Voor rust kopte hij naast en was het vaak ‘net niet’. Zijn eerste doelpunt voor Liverpool zorgde vervolgens voor opluchting en leidde een prima optreden in de tweede helft in”, schrijft de regionale krant.

?????????????????????????? ?? Wát een moment voor Cody Gakpo. De Nederlander maakt zijn allereerste doelpunt in het shirt van Liverpool en dat in de ???????????????????? ?????????? ??https://t.co/KWofOTlWrC#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Gakpo #LIVEVE pic.twitter.com/1sYRnbCqiz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 13, 2023

The Daily Mirror ziet in Gakpo een soort mix tussen Roberto Firmino en Georginio Wijnaldum. “'Hij heeft hard gewerkt tijdens zijn wedstrijden voor Liverpool en heeft laten zien een ander type aanvaller te zijn dan wat er al was, bijna een soort mix van Roberto Firmino's positionering met enkele kwaliteiten van Georginio Wijnaldum. We hebben hem de afgelopen tijd moeten beoordelen in een slecht draaiend team. Voor hem was dat nog erger dan voor anderen, want door zijn flinke transfersom zijn alle schijnwerpers op hem gericht.”

The Telegraph zag Gakpo ‘ontegenzeggelijk’ zijn beste wedstrijd voor Liverpool spelen sinds zijn overstap van PSV in januari. Ook The Guardian is goed te spreken over het optreden van Gakpo tegen Everton. “Het samenspel met Mohamed Salah en Darwin Núñez oogde een stuk beter. Daarnaast bezorgde het volwassen spel op het middenveld van de achttienjarige Stefan Bajcetic Klopp zijn 250ste overwinning als manager van Liverpool.”

Gakpo zelf toonde zich dolgelukkig met zijn allereerste doelpunt in het shirt van Liverpool. "Iedereen weet dat we een beetje in een moeilijke fase zitten en daar moeten we uitkomen”, zei hij tegenover Viaplay. “Dan is het fijn om in een derby zo te presteren en om zelf ook nog te scoren. Scoren tegen Everton is heel belangrijk bij deze club en ik ben blij dat ik hem kon maken."