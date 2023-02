Gakpo glundert en geeft toe: ‘Ik kreeg het mee, het is niet fijn om te horen’

Cody Gakpo toont zich dolgelukkig met zijn allereerste doelpunt in het shirt van Liverpool. De linkeraanvaller geeft na afloop van de Merseyside-derby tegen Everton (2-0 winst), waarin hij de laatste treffer maakte, toe dat het aan hem begon te knagen. "Ik ben natuurlijk opgelucht. Het is een belangrijk moment voor mezelf en het team", zegt Gakpo tegenover Viaplay.

Liverpool begon als nummer tien in de Premier League aan de beladen stadsderby en stijgt door de zege één plek. Gakpo startte voor de zevende keer op rij in de basis en stond vooraf nog op nul doelpunten en nul assists. Tegen Everton was het via een simpele intikker (op aangeven van Trent Alexander-Arnold) eindelijk raak voor de ex-PSV'er. "Iedereen weet dat we een beetje in een moeilijke fase zitten en daar moeten we uitkomen. Dan is het fijn om in een derby zo te presteren en om zelf ook nog te scoren. Scoren tegen Everton is heel belangrijk bij deze club en ik ben blij dat ik hem kon maken."

Opvallend was de oprechte blijdschap bij de ploeggenoten van Gakpo na diens eerste goal in dienst van the Reds. De Oranje-international prijst zich gelukkig met de steun uit zijn elftal. "Jazeker, dat voel ik ook zo. Ik denk dat we een heel hecht team zijn. We zijn er voor elkaar. Ik heb iets langer moeten wachten op de eerste goal dan gehoopt, maar ze waren blij voor me. Natuurlijk wil je als aanvaller altijd scoren en assists geven. Uiteindelijk gaat het wel om de winst en als dat dan óók niet lukt, dan is het wel lastig."

Gakpo liet in de Eredivisie de ene na de andere goal of assist noteren, maar heeft het in Engeland lastiger. "Het speltype van de Premier League is wel anders dan in Nederland. Het gaat sneller in de counter en dan daar weer een counter op, in plaats van een hele lange opbouw. Dat is denk ik het grootste verschil."

Naarmate het eerste doelpunt van Gakpo langer uitbleef, zwol de kritiek in Engeland aan. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet echt lees. Ik krijg het natuurlijk wel mee", geeft de aanvaller toe. "Dat is voor ieder normaal mens niet zo fijn, maar daar moet je mee omgaan. Ik denk dat ik daar niet van in de war raak. Ik zou daar denk ik wel voor bij Jürgen Klopp terecht zou kunnen, maar dat heb ik niet gedaan. Dat was voor mij niet nodig." Gakpo heeft na zijn goal geen wilde plannen. "Ik ga lekker naar huis en dan even chillen. Morgen weer trainen."