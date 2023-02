Cody Gakpo scoort in Merseyside-derby en is eindelijk van hatelijke nul af

Maandag, 13 februari 2023 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:09

Cody Gakpo heeft maandagavond zijn eerste doelpunt voor Liverpool gemaakt. De linkeraanvaller maakte in de beladen Merseyside-derby tegen Everton het tweede en laatste doelpunt: 2-0. Mohamed Salah had daarvoor de eerste treffer voor zijn rekening genomen. Liverpool wint zo voor het eerst in vijf wedstrijden en stijgt naar plek negen in de Premier League. Everton blijft achttiende, een plaats die aan het eind van het seizoen degradatie zou betekenen.

Bij Liverpool keerde Virgil van Dijk na een maand van blessureleed terug bij de wedstrijdselectie, terwijl Thiago Alcántara juist ontbrak door een kwetsuur. Van Dijk bleef de hele wedstrijd op de bank. Gakpo startte voor de zevende keer op rij in de basis. Bij Liverpool maakte Diogo Jota als invaller zijn rentree, nadat de Portugese aanvaller sinds 16 oktober niet meer in actie was gekomen. Daarna kwam ook Roberto Firmino, die sinds 12 november niet had gespeeld, het veld op. Everton moest Dominic Calvert-Lewin missen vanwege een hamstringblessure en posteerde daarom Ellis Simms in de voorhoede.

?????????????????????????? ?? Wát een moment voor Cody Gakpo. De Nederlander maakt zijn allereerste doelpunt in het shirt van Liverpool en dat in de ???????????????????? ?????????? ??https://t.co/KWofOTlWrC#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Gakpo #LIVEVE pic.twitter.com/1sYRnbCqiz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 13, 2023

Liverpool toonde vanaf het begin initiatief op Anfield, maar vond combinerend aanvankelijk geen openingen. Een artistieke omhaal van Núñez belandde wel op het hoofd bij Gakpo, die de harde bal niet naar het doel kon sturen. Everton kwam na ruim een half uur heel dicht bij de openingstreffer, maar James Tarkowski zag zijn kopbal uit een hoekschop op de paal belanden. Liverpool reageerde alert en counterde dodelijk naar 1-0. Dat was voor een groot deel te danken aan Darwin Núñez, die over de linkerflank razendsnel meters maakte met de bal aan de voet. De Uruguyaan passte op het juiste moment naar het centrum, waar de meegelopen Salah kon intikken.

Op slag van rust dacht Núñez zelf van dichtbij binnen te schieten na een aanname op de borst. Een blok van Tarkowski voorkwam dat echter. In minuut 49 brak het langverwachte moment aan voor Gakpo. De linkerspits stond bij de tweede paal opgesteld om een uitstekende lage voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen te schuiven: 2-0. Gakpo legde daarna nog een bal neer bij Núñez, die opnieuw ongelukkig was in de afronding en naast vuurde. Tom Davies had de spanning tien minuten voor tijd terug kunnen brengen, maar de middenvelder van Everton kopte bij de tweede paal over. Salah dook nog tweemaal kansrijk op aan de overzijde, maar vond Jordan Pickford even zo vaak op zijn pad.