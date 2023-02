Internazionale bijt zich stuk op degradatiekandidaat en laat dure punten liggen

Maandag, 13 februari 2023 om 22:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:53

Internazionale heeft in de Serie A averij opgelopen door gelijk te spelen bij degradatiekandidaat Sampdoria. De ploeg van trainer Simone Inzaghi had tal van kansen om tot een doelpunt te komen, maar kwam in Genua niet verder dan 0-0. Door het puntenverlies is het verschil met koploper Napoli nu vijftien punten. Atalanta hijgt Inter in de nek en heeft slechts drie punten minder dan i Nerazzurri.

Bij Inter mocht Stefan de Vrij, net als André Onana, in de basis beginnen. Denzel Dumfries moest het doen met een reserverol. Inzaghi koos voorin, pas voor de eerste keer dit kalenderjaar, voor de zogenaamde ‘LuLa-tandem’ bestaande uit Romelu Lukaku en Lautaro Martínez. Bij Sampdoria stonden Bram Nuytinck en Sam Lammers in de basis.

Inter begon sterk aan de wedstrijd. Er waren amper twee minuten gespeeld toen Lukaku al bijna voor de 0-1 zorgde. Hij draaide weg bij Jeison Murillo en drukte af. Sampdoria-keeper Emil Audero had echter een goede save in huis. Henrikh Mkhitaryan had daarna een goed schot in huis dat maar net naast ging. Dat gold ook voor een inzet van Matteo Darmian. Lammers liet zich na een half uur spelen ook zien. Hij probeerde Onana tevergeefs te verschalken met een hakje. Lukaku en Martínez waren bedrijvig, maar brachten de Sampdoria-verdediger niet in grote problemen.

In het tweede bedrijf ging Inter op dezelfde voet verder. Een kopbal van De Vrij ging naast en Federico Dimarco treuzelde te lang in de zestien voordat hij kon afdrukken. Voor Sampdoria probeerden Harry Winks en Abdelhamid Sabiri het van afstand. Onana hoefde amper in actie te komen. Na iets meer dan een uur spelen mocht Dumfries invallen voor Darmian. De Nederlander zag even later onder meer hoe een kopbal van Martínez van de doellijn werd gehaald en hoe Hakan Çalhanoglu zijn ploeg op voorsprong moeten zetten. Een rebound viel in het strafschopgebied voor zijn voeten en hij haalde uit; Audero had echter een goede redding in huis. Via Calhanoglu en invaller Edin Dzeko ging Inter hartstochtelijk op zoek naar een treffer, maar zonder succes.