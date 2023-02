Zlatan belt Slegers op in live-uitzending en heeft zeer emotionele boodschap

Maandag, 13 februari 2023 om 22:28 • Mart van Mourik

Zlatan Ibrahimovic heeft een bijzondere boodschap voor Thijs Slegers achtergelaten. Maandagavond is de spits van AC Milan via een videoverbinding kort aanwezig bij een speciale liveshow voor de ernstig zieke perschef van PSV. De 41-jarige Zweed spreekt over een zeer speciale band en geeft aan dat Slegers ‘zijn enige vriend in Nederland in de moeilijke tijd bij Ajax’.

ESPN staat maandagavond in het teken van de live-uitzending Bloedverwanten. Met het programma wordt aandacht gevraagd voor leukemie, de ziekte waar Slegers aan lijdt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het verhaal en de boodschap van de perschef, die afgelopen week bekendmaakte uitbehandeld te zijn. Sindsdien doet Slegers er alles aan om zo veel mogelijk stamcel- en bloeddonoren te werven. Tijdens de uitzending schuiven meerdere vrienden, kennissen en collega’s aan.

Een emotionele @Ibra_official met prachtige woorden voor @thijsslegers ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2023

Ibrahimovic is één van de gasten in de liveshow. Via een videoverbinding vanuit Milaan komt de spits met hartverwarmende woorden voor Slegers. Vooral tijdens in de periode dat Ibrahimovic aankwam bij Ajax speelde Slegers een belangrijke rol in het leven van Ibrahimovic. “Ik was jong, in de war en had niet echt iemand in Nederland. Toen stak een journalist me de helpende hand toe”, doelt hij op Slegers. “En journalisten waren in die tijd niet mijn vrienden, meer mijn vijanden.”

“We hebben samen gedineerd, geluncht en werden erg goede vrienden van elkaar”, vervolgt Ibrahimovic. “We spraken af, we tennisten, hij hielp me met wat ik nodig had. Ik heb zelfs over Thijs gesproken in mijn boek, omdat ik zo dankbaar was. Hij is toen direct mijn hart ingegaan. Thijs, ik wil je alleen maar vertellen dat ik van je hou, mijn vriend”, besluit de zichtbaar geëmotioneerde Ibrahimovic.

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl