Heracles Almelo boekt tweede zege van 2023 en verkleint gat met PEC Zwolle

Maandag, 13 februari 2023 om 21:57 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:20

Dankzij een overwinning op MVV in de Keuken Kampioen Divisie heeft Heracles Almelo het gat met koploper PEC Zwolle verkleind. In Maastricht won de ploeg van John Lammers met 0-2. Het was pas de tweede zege in 2023 voor de Almeloërs. Het verschil is nu zeven punten tussen de nummers één en twee. Elders won ADO Den Haag bij Jong PSV (1-2) en pakte Telstar de volle buit op bezoek bij Jong FC Utrecht (0-1).

MVV - Heracles Almelo 0-2

Het duel tussen MVV en Heracles was nog geen drie minuten oud toen de bezoekers de score opende. De Maastrichtse defensie verwerkte een voorzet niet goed en de afvallende bal werd door Anas Ouahim netjes binnen geschoten: 0-1. Emil Hansson was na een kwartier dicht bij de tweede Almelose treffer. Met de bal aan de voet dribbelde hij langs een aantal MVV-verdedigers en met zijn goede schot raakte hij de paal. Sven Blummel was namens de bezoekers met een bekeken schot gevaarlijk, en ook Ruben van Bommel liet zich gelden. Hij haalde vanaf randje zestien uit, maar zijn schot miste kracht. De grootste kans voor MVV was voor Koen Kostons, die in twee instanties de bal niet in het doel kreeg. Vlak voor rust was Heraclied Antonio Satriano met een goede kopbal nog dicht bij de 0-2.

Meteen na de rust had Satriano wederom een grote kans op de 0-2. Hij zag zijn inzet echter naast gaan. MVV rechtte de rug en Van Bommel ramde de bal, na een goede solo, over het doel van Michael Brouwer. Kort daarna viel de tweede Almelose treffer. MVV kreeg de bal achterin niet weg en Ouahim kon simpel afdrukken. De bal verdween via Clint Essers in het doel: 0-2. MVV had de marge een kwartier voor tijd kunnen verkleinen toen drie spelers op Brouwer afstormden. Van Bommel kreeg de bal echter niet langs de doelman.

Jong PSV - ADO Den Haag 1-2

Het eerste gevaar in Eindhoven kwam op naam van ADO-speler Joey Sleegers. Hij trok goed naar binnen en probeerde Kjell Peersman in de korte hoek te kloppen. Via Boy Kemper en Xander Severina waren de bezoekers gevaarlijk, maar het was Max de Waal die na twintig minuten scoorde: 0-1. Een minuut later werd de score door Xander Severina zelfs verdubbeld. Na de 0-2 zette Jong PSV aan en dat resulteerde een kleine tien minuten voor rust in een strafschop. Finn van Breemen ging in de fout en Jason van Duiven benutte de penalty: 1-2. In de tweede helft gebeurde er weinig. De talenten van PSV probeerden het wel, maar enkel Van Duiven werd gevaarlijk. Hij schoot een rebound na een vrije trap naast. Vlak voor tijd legde Severina goed terug op De Waal, maar hij had het vizier niet op scherp.

Jong FC Utrecht - Telstar 0-1

Bij Jong FC Utrecht stond Tommy St. Jago in de basis. Hij kon voor het eerst na een maandenlange revalidatie weer minuten maken. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de thuisploeg via Anthony Descotte. De spits schoot maar rakelings naast. Vlak daarna bediende Christos Giousis met een slimme vrije trap Tom Overtoom. Laatstgenoemde kreeg de bal echter net niet onder controle om gevaarlijk te worden. Vlak voor rust moest Telstar-keeper Ronald Koeman handelend optreden na een goede kans voor de thuisploeg. Vijf minuten in de tweede helft kwam Telstar op voorsprong. Overtoom haalde uit en schoot de bal laag achter Fabian de Keijzer: 0-1. Het spel golfde nog wel op en neer, maar de Utrechtse talenten konden geen vuist meer maken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 24 18 3 3 35 57 2 Heracles Almelo 24 16 2 6 34 50 3 Almere City FC 24 13 3 8 7 42 4 Willem II 24 11 6 7 13 39 5 FC Eindhoven 24 11 6 7 3 39 6 VVV-Venlo 24 11 6 7 2 39 7 MVV Maastricht 24 11 5 8 5 38 8 Jong AZ 24 10 5 9 2 35 9 Telstar 24 9 8 7 -4 35 10 Roda JC Kerkrade 24 10 4 10 2 34 11 NAC Breda 24 10 4 10 -1 34 12 ADO Den Haag 24 8 7 9 -6 31 13 Jong PSV 24 8 6 10 -1 30 14 De Graafschap 24 7 6 11 -4 27 15 FC Dordrecht 24 7 5 12 -10 26 16 FC Den Bosch 24 8 2 14 -13 26 17 Jong Ajax 24 5 10 9 -5 25 18 Helmond Sport 24 7 4 13 -20 25 19 TOP Oss 24 6 3 15 -19 21 20 Jong FC Utrecht 24 4 5 15 -20 17