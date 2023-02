Ajax weigert als enige club speciale aanvoerdersband; Sneijder geeft uitleg

Ajax heeft als enige club in de Eredivisie niet meegewerkt aan een speciale actie als steunbetuiging voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Afgelopen weekend droegen alle aanvoerders een speciale aanvoerdersband als eerbetoon voor de getroffen mensen, behalve Dusan Tadic. “Dat was een beslissing vanuit de directie van Ajax”, vertelt Sneijder, ambassadeur van de actie, maandagavond tijdens Veronica Offside.

“Voor de oplettende kijker: ik heb een band meegenomen die alle aanvoerders in de Eredivisie afgelopen weekend gedragen hebben”, opent Sneijder. “Behalve de aanvoerder van één club heeft iedereen die band gedragen als steunbetuiging aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Het is een mooi initiatief dat Tarik Divarci, een vriend van mij en jongen van de club bij DHSC, in gang heeft gezet. Hij vroeg mij om hem te ondersteunen en dat heb ik gedaan.”

“Iedereen heeft dit gedragen en aanvoerders hebben ook hun shirts gedoneerd. De opbrengsten van de veilingen van die shirts gaan straks allemaal naar Giro 555. Als het goed gaat de veiling aan het einde van de week open”, zegt Sneijder, die vooral te spreken is over de houding van AZ-aanvoerder Jordy Clasie. “Hij was de eerste die gelijk mee wilde werken. Maar zo ken ik Clasie: altijd begaan met de mensen. In dit geval stond hij ook meteen voor de actie open.”

“Ajax wilde als enige club die band niet dragen, toch?”, voegt Andy van der Meijde toe. “Ik vind het wel apart. Als je zo’n grote club bent vind ik dat je wel aan die actie mee mag doen. Je mag best uitstralen dat je dat steunt. Ik snap het niet.” Sneijder: “Het was een beslissing vanuit de directie, want zij hadden een eigen actie. Ik weet niet wat hun actie was, maar we moeten kijken naar de aanvoerders die de band wél hebben gedragen. Zeventien clubs hebben meegewerkt en daar zijn we enorm dankbaar voor. Misschien dat er nog wel spelers van Ajax zijn die hun shirt willen doneren”, aldus de recordinternational van Oranje.