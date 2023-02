Sneijder: ‘Ik heb Edwin van der Sar meteen gebeld, morgen gaat het gebeuren’

Maandag, 13 februari 2023 om 21:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

Wesley Sneijder hoopt zijn publiekelijke conflict met Edwin van der Sar dinsdag uit te spreken onder het genot van een bakkie koffie. De oud-middenvelder werd een week geleden hard aangepakt door de algemeen directeur van Ajax, die Sneijder in Rondo opriep om 'een vent te zijn'. "Ik heb Edwin de volgende dag gebeld", reageert Sneijder maandag bij Veronica Offside.

Sneijder zocht in januari contact met Van der Sar toen Ajax voor de TOTO KNVB Beker op bezoek ging bij FC Den Bosch (0-2 winst). Sneijder bood de diensten aan van Azzedine Ounahi, een van de sterren van Marokko op het WK. "Nou, ik vind het een beetje raar”, reageerde Van der Sar vorige week. “In dat gesprek probeerde Wesley mij nog drie spelers in de mik te duwen. Waarom moet je dat soort gesprekken op een tafel neergooien? Wees een vent en kom aan de directietafel zitten dan. Leg dat bij de technische mensen neer, maar zeg zoiets niet bij een bekerwedstrijd in Den Bosch.”

Sneijder reageert een week later begripvol op Van der Sar. "Harde woorden? Nee, er wordt daar een vraag aan hem gesteld. Hij geeft daar antwoord op, ook in een bepaalde emotie misschien." Volgens Sneijder overdreef Van der Sar wel. "Het waren geen drie spelers en het was ook niet 'in zijn mik proberen te douwen'. Het was meer: ik heb mijn hele leven bij Ajax gevoetbald. Als ik een speler heb die Ajax beter kan maken, dan benader ik Edwin. Het liep toevallig zo dat het die avond in Den Bosch gebeurde. Natuurlijk zit ik liever aan een directietafel en bespreken we het daar, maar de situatie was zo." Het ging volgens Sneijder om twee spelers. De andere naam is niet bekend. "Dat komt wel een keer."

Sneijder wil het graag oplossen met Van der Sar. "Ik heb Edwin ook de volgende dag gebeld. Want dat moet je gelijk uitspreken. En het is ook niet zo dat ik hier aan tafel Edwin van der Sar aanval. Ik lever kritiek op het beleid bij Ajax en als Edwin daar dan toevallig zit, dan is dat nu eenmaal zo. Hij heeft gelijk dat dit niet op televisie hoort. Ik kan nu weer iets gaan zeggen en dan komt Edwin daarna misschien weer. Dus ik heb Edwin gebeld en toen hebben we gesproken. We kennen elkaar hier te lang voor. 'Laten we een keer een bakkie koffie doen.' En morgen gaat het gebeuren. En dat gaat heel gezellig worden."