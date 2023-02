Perez: ‘Wat Ajax aan het doen is, is ongeëvenaard in Europa. Dat bestaat niet’

Maandag, 13 februari 2023 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:47

Kenneth Perez is bepaald niet onder de indruk van de restverdediging van Ajax. De analyticus verwacht dat 1. FC Union Berlin het Ajax komende donderdag in de Europa League vooral zeer lastig gaat maken vanwege het gebrek aan organisatie in de achterhoede. “Tegen RKC Waalwijk win je, maar tegen Union Berlin wordt kwetsbaarheid eerder afgestraft”, aldus Perez tijdens het programma Voetbalpraat van ESPN.

“Dat Ajax kwetsbaar oogde tegen RKC Waalwijk? Ja dat is nieuw, hè! Dat hebben we nooit eerder gezien bij Ajax”, reageert Kenneth Perez cynisch op de stelling van presentator Sinclair Bischop, die eveneens stelt dat de Amsterdammers de wedstrijden de afgelopen weken beter onder controle had. “Nee man, de laatste weken leek het niet stabieler. Ajax is toch gewoon aan het dansen op een dun koordje. Qua restverdediging, man. Die is echt ongeëvenaard in Europa; zoiets bestaat helemaal niet.”

“Kijk, RKC, wat een prima ploeg is, kon Ajax zó veel pijn doen in de eerste helft”, vervolgt Perez. “Het is bijna belachelijk. In de tweede helft is Ajax achterin maar een-op-een gaan spelen en dan wordt er maar gehoopt dat er meer kwaliteit is. Die extra kwaliteit heeft Ajax natuurlijk ook, dus daardoor won men die wedstrijd. Union Berlin lijkt mij een ploeg die beter is dan RKC. Dus als je dan zó kwetsbaar bent, dan wordt het eerder afgestraft.”

“Structureel vind ik dat het Heitinga’s grootste job is om de spelers duidelijk te maken wat in godsnaam restverdediging is. Dat je als linksback niet zomaar blind naar voren loopt als de rechtsback ook al weg is. Dat soort dingen zijn soms schrikbarend om te zien”, besluit Perez, die Owen Wijndal als voorbeeld aanhaalt. "Hij heeft daar echt een handje van. Zo van: oké, ik moet naar voren dus ik loop maar."