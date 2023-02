Virgil van Dijk na lange tijd terug voor Merseyside-derby; Gakpo staat in basis

Maandag, 13 februari 2023 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

Liverpool heeft Virgil van Dijk terug voor de beladen Merseyside-derby tegen Everton. De aanvoerder van the Reds, die hersteld is van een spierblessure, begint op Anfield op de bank. Cody Gakpo staat voor de zevende keer op rij in de basis bij Liverpool. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien bij Viaplay.

Van Dijk bleef op 2 januari in de rust van de Premier League-wedstrijd tegen Brentford (3-1 verlies) achter in de kleedkamer. Sindsdien kwam de Oranje-international niet meer in actie, maar maandag keert hij dus terug in de wedstrijdselectie. Liverpool treedt aan met dezelfde defensie als negen dagen geleden tegen Wolverhampton Wanderers (3-0 verlies). Dat betekent dat Alisson Becker het doel verdedigt, terwijl Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson de backposities bezetten. Joël Matip en Joe Gomez vormen het centrale duo.

Gakpo staat na zes wedstrijden voor Liverpool nog op nul assists en nul doelpunten. Toch behoudt Jürgen Klopp het vertrouwen in de van PSV overgenomen linkerspits. Dat geldt eveneens voor Darwin Núñez, die in 2023 nog niet wist te scoren in de Premier League. De laatste goal van de Uruguayaanse spits in de Engelse competitie dateert van 12 november, toen Núñez tweemaal scoorde tegen Southampton (3-1 winst). Mohamed Salah completeert de driemansvoorhoede van Liverpool.

De enige twee wijzigingen in het elftal van Liverpool zijn te ontdekken op het middenveld. Thiago Alcántara is geblesseerd afgehaakt en wordt vervangen door Fabinho. Naby Keïta verhuist naar de bank. Op zijn plek komt Jordan Henderson te spelen. De pas achttienjarige Stefan Bajcetic, die zelf is opgeleid, staat voor de vijfde keer op rij in de basis. De twee ploegen uit Liverpool staan er op voorhand dramatisch voor. The Reds staan tiende en lijken naast de Champions League-tickets te grijpen, terwijl Everton op de achttiende plek serieus vreest voor degradatie.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Fabinho, Bajcetic, Henderson; Salah, Núñez, Gakpo.

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Doucoure, Onana; Iwobi, McNeil, Simms.