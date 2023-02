Virgil van Dijk en Vivianne Miedema maken kans op prestigieuze uitverkiezing

Maandag, 13 februari 2023 om 19:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:39

De FIFA heeft Virgil van Dijk en Vivianne Miedema genomineerd voor de Wereldelftallen van het Jaar. De verdediger van Liverpool is een van de 26 kanshebbers, terwijl de spits van Arsenal neemt het op tegen 22 andere speelsters. Op maandag 27 februari wordt in Parijs bekendgemaakt welke spelers en speelsters in de teams zijn opgenomen.

Van Dijk is bij de mannen de enige Nederlander op de lijst; Miedema is eveneens de enige genomineerde Oranje Leeuwin. Het Wereldelftal van het Jaar is een initiatief van de internationale spelersvakbond FIFPro en is onderdeel van het FIFA-gala, dat op 27 februari plaatsheeft. Profvoetballers uit de hele wereld konden hun favoriete elftal insturen en uit alle inzendingen is een shortlist gemaakt met 26 namen bij de mannen en 23 bij de vrouwen.

?? The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance. Top three picks? GO ?? pic.twitter.com/LWktGyqgKl — FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023

Bij de mannen zijn de prestaties in de periode van 8 augustus 2021 tot en met 18 december 2022 leidend. Bij de vrouwen gaat het om de periode van 7 augustus 2021 tot 31 juli 2022. De tien spelers binnen de ploeg die de meeste stemmen op hun positie krijgen worden geselecteerd voor het sterrenelftal. De laatste plek wordt toegewezen aan de overgebleven veldspeler met het op een na hoogste aantal stemmen.

Er zijn in totaal acht verdedigers genomineerd bij de mannen. Van Dijk moet het opnemen tegen Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Theo Hernández, João Cancelo, Thiago Silva, Alphonso Davies en Josko Gvardiol. Miedema ondervindt concurrentie van vijf andere aanvallers, te weten Ada Hegerberg, Sam Kerr, Beth Mead, Alex Morgan en Ellen White.

Van Dijk schopte het al twee keer eerder tot het Wereldelftal van het Jaar. In zowel 2019 als 2020 dwong hij een plek af. Voor het team van vorig jaar was Frenkie de Jong genomineerd, maar hij kreeg niet genoeg stemmen. Wereldkampioen Argentinië is goed vertegenwoordig bij de nominaties van dit jaar. Maar liefst drie spelers maken een kans op een plek in het sterrenelftal. Emiliano Martínez, Enzo Fernández en Lionel Messi zitten bij de genomineerden.