Tottenham wil YouTuber met 1,2 miljoen abonnees inlijven; PL blokkeert deal

Maandag, 13 februari 2023 om 18:46 • Wessel Antes • Laatste update: 19:01

Ben Foster gaat niet aan de slag bij Tottenham Hotspur, zo meldt de Daily Mail maandag. De Engelse topclub zag in de 39-jarige Engelsman de ideale extra doelman nu Hugo Lloris acht weken uit de roulatie is met een knieblessure, maar de Premier League heeft roet in het eten gegooid. Om buiten de transferperiode om spelers in te schrijven is toestemming nodig, maar die gaan the Spurs niet krijgen van de beleidsbepalers in Engeland. Foster ziet daarmee een droom in duigen vallen.

Foster kondigde in september vorig jaar zijn voetbalpensioen aan, nadat hij met Watford in het afgelopen seizoen was gedegradeerd. Voor Tottenham wilde de voormalig sluitpost zijn handschoenen graag weer oppakken, aangezien hij als kind fan was van de club. Foster is momenteel fulltime YouTuber en is razend populair in Engeland met dik 1,2 miljoen abonnees. De achtvoudig international van Engeland kan zich door de beslissing van de Premier League daar op blijven richten.

Manager Antonio Conte heeft door de afwezigheid van Lloris slechts één serieuze vervanger van de Fransman over. De 34-jarige Fraser Forster stond tijdens de pijnlijke 4-1 nederlaag bij Leicester City afgelopen weekend onder de lat. De 24-jarige Brandon Austin, die in zijn profcarrière pas negentien officiële wedstrijden keepte voor Viborg FF en Orlando City SC, zat op de bank. De 24-jarige Alfie Whiteman, die nog tot het einde van het seizoen onder contract staat, is naar verluidt al te licht bevonden. Toch lijken the Spurs het seizoen met deze drie namen te moeten beëindigen.

Rodrigo Bentancur

Tottenham deelde maandag zelf ook slecht nieuws via de clubkanalen. Rodrigo Bentancur, dit seizoen een van de vaste krachten onder Conte, komt dit seizoen niet meer in actie voor de Londenaren. De 25-jarige middenvelder kampt net een ernstige knieblessure. Bentancur was dit seizoen goed voor zes doelpunten en twee assists in 26 officiële wedstrijden. The Spurs spelen dinsdagavond uit bij AC Milan tijdens de eerste achtste finale van de Champions League. De Engelsen moeten het in Milaan naast Lloris en Bentancur doen zonder Yves Bissouma (enkelblessure), Pierre-Emile Højbjerg (schorsing) en Ryan Sessegnon (dijblessure). Conte is nog herstellende van een galblaasoperatie en daarom eveneens afwezig bij Tottenham.