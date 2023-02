De Graafschap neemt listige maatregel om tickets weg te houden bij Ajax-fans

Maandag, 13 februari 2023 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:09

De Graafschap neemt maatregelen om zoveel mogelijk steun te krijgen tijdens de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Zaterdag werden de Doetinchemmers bij de loting gekoppeld aan Ajax, waarna een groot aantal aanvragen voor een clubkaart binnenkwamen. De Graafschap weigert voorlopig die verzoeken in behandeling te nemen, zo meldt de club op Twitter.

De KNVB maakte maandag het exacte speelschema voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bekend. De wedstrijd tussen De Graafschap en Ajax vindt plaats op donderdag 2 maart op 21.00 uur. De thuisploeg vreest een toeloop van supporters van Ajax in de thuisvakken en neemt daarom maatregelen. "Alle clubkaartaanvragen die vanaf vrijdag zijn binnengekomen worden pas behandeld ná het duel met Ajax", meldt de club.

Nabrander: Alle clubkaartaanvragen die vanaf vrijdag zijn binnengekomen worden pas behandeld ná het duel met Ajax.#VandeAchterhoek https://t.co/9wACQLl4z2 — De Graafschap (@DeGraafschap) February 13, 2023

Aanhangers van Ajax die via een sluiproute aan kaarten voor hun club probeerden te komen kwamen eerder in het seizoen ook al bedrogen uit. Toen nam FC Den Bosch een vergelijkbare maatregel als De Graafschap nu doet. Laatstgenoemde club komt zo snel mogelijk met aanvullende informatie over de kaartverkoop. "We krijgen hier veel vragen over, maar we moeten nog even geduld hebben", schrijven de Achterhoekers.

De kwartfinaleronde wordt op dinsdag 28 februari afgetrapt met de wedstrijd tussen FC Utrecht en SV Spakenburg. Het duel begint om 20:00 uur in Stadion Galgenwaard. Exact 24 uur later, op woensdag 1 maart om 20:00 uur, trapt sc Heerenveen af tegen Feyenoord. Op donderdag 2 maart volgen de overige twee wedstrijden. PSV begint om 18:45 uur in eigen huis tegen ADO Den Haag, waarna De Graafschap - Ajax vanaf 21:00 uur het sluitstuk van de bekerronde vormt.