Go Ahead Eagles pakt door en heeft eerste zomerse aanwinst al binnen

Maandag, 13 februari 2023 om 17:37 • Wessel Antes • Laatste update: 18:05

Go Ahead Eagles heeft de eerste versterking voor het seizoen 2023/24 al binnen. De 22-jarige Luca Everink heeft in De Adelaarshorst een contract voor drie jaar getekend. De rechtsback zit sinds 31 januari zonder club, nadat zijn contract bij FC Twente met wederzijdse goedkeuring ontbonden werd. Everink speelde dit seizoen nog in drie competitiewedstrijden mee met de Tukkers, maar gaat de komende jaren aan de slag in Deventer.

Everink werd geboren in Diepenveen, een dorpje in de gemeente Deventer. Dat maakt de overstap extra bijzonder, zo vertelt de verdediger op de clubwebsite. “Stiekem heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden hoe mooi het zou zijn om ooit voor de club uit mijn geboortestad te mogen spelen, maar eerst wilde ik proberen om bij FC Twente te slagen. Ik heb echter altijd een bepaalde liefde voor Go Ahead Eagles gehad.”

Everink doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Twente, waar hij uiteindelijk zeven wedstrijden in de hoofdmacht speelde. De rechtspoot kijkt terug op mooie jaren in Enschede. “Dat ik met veel jongens heb samengespeeld die uiteindelijk zijn doorgebroken, maakt het extra speciaal. We hadden een goede lichting, met onder meer Mees Hilgers, Max Bruns, Daan Rots en Sem Scheperman, die nu bij Heracles Almelo speelt.” Waarom Everink niet direct aansluit bij Kowet is niet bekend.

Technisch manager Paul Bosvelt is tevreden over het aantrekken van Everink. “Ondanks dat hij over veel potentie beschikt, heeft hij nog niet de echte stap kunnen maken om een vaste waarde in de Eredivisie te worden. Het vertrouwen dat wij in hem als speler hebben – in combinatie met het werken in een nieuwe, maar vertrouwde, omgeving – gaat Luca hopelijk een boost geven en meer speelminuten opleveren.”