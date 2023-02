De honderd duurste voetbaltransfers aller tijden

Het seizoen 2022/23 zit boordevol deals waar veel geld mee gemoeid is, met spelers als Mykhailo Mudryk, Antony, Erling Haaland en Darwin Núñez voorop. Paris Saint-Germain schudde de voetbalwereld wakker in de zomer van 2017 toen ze Neymar uit Barcelona haalden en daarna Kylian Mbappé prompt wegwuifden bij Monaco. Ze blijven de twee duurste spelers aller tijden, maar het valt niet te ontkennen dat de sensationele transfers van PSG de transfermarkt enorm hebben opgeblazen.

Er volgden inderdaad snel een aantal enorme klappers, waarbij Barcelona probeerde de leegte die Neymar had achtergelaten op te vullen door onder meer Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho en Antoine Griezmann te contracteren voor een bedrag van 395 miljoen euro. Atlético Madrid spendeerde 126 miljoen euro voor Benfica's wonderbaarlijke aanvallende talent João Félix, terwijl Real Madrid Eden Hazard uiteindelijk voor 100 miljoen euro naar Santiago Bernabéu haalde.

De pandemie van COVID-19 had kortstondig een enorme impact op de transfermarkt, maar sommige clubs, vooral in Engeland, lijken zich nu te hebben hersteld. Spelers als Enzo Fernández, Jack Grealish, Jadon Sancho, Mudryk, Antony, Núñez, Matthijs de Ligt, Wesley Fofana en Aurélien Tchouaméni verhuisden voor enorme bedragen naar Europese topclubs.

Duurste Britse speler

Jack Grealish werd de duurste Britse speler in de voetbalgeschiedenis toen Manchester City ermee instemde om de afkoopclausule van 117 miljoen euro, wat in het Aston Villa-contract van de Engelse international stond, te betalen. Het record was eerder eigendom van Gareth Bale, de vleugelspeler uit Wales, die in 2013 voor 100,8 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid ging. Voordat Grealish naar het Etihad verhuisde, was Harry Maguire de duurste Engelse speler ooit vanwege zijn transfer van Leicester City naar Manchester United in 2019 voor 87,1 miljoen euro.

Duurste tiener

Mbappé is de duurste tiener ooit, aangezien hij in 2017 op huurbasis bij PSG kwam en er vervolgens inclusief bonussen 180 miljoen euro voor hem werd overgemaakt. Félix is de op één na duurste tiener en werd in 2019 voor 126 miljoen euro door Atlético overgenomen van Benfica.

Duurste verdediger

Harry Maguire werd de duurste verdediger aller tijden toen Manchester United in 2019 87,1 miljoen euro voor de Engelse centrale verdediger neerlegde. Maguire haalde daardoor Liverpool-verdediger Virgil van Dijk in, maar slechts marginaal, aangezien de Nederlandse international the Reds 84,5 miljoen euro betaalde toen hij het jaar ervoor overkwam van Southampton.

Duurste keeper

Kepa Arrizabalaga is de duurste doelman aller tijden. Chelsea gaf in 2018 tachtig miljoen euro uit om aan zijn afkoopclausule van Athletic Club te voldoen. Gianluigi Buffon, voormalig aanvoerder van Juventus, had lange tijd deze titel in handen nadat hij voor 52 miljoen euro naar Turijn kwam, wat een zeer grote vergoeding was als rekening wordt gehouden met de inflatie.

Vervolgens werd het record van Buffon binnen een paar weken twee keer verbrijzeld. Eerst haalde Liverpool AS Roma's Alisson Becker binnen voor 73 miljoen euro, om tijdelijk de titel van 's werelds duurste keeper op zich te nemen. Om niet achter te blijven, pakte Chelsea Kepa nog geen maand later op, waardoor de Spaans international naar de eerste plaats steeg.

Grootste transfer buiten Europa

Het hoogste bedrag dat een niet-Europese club ooit voor een speler heeft betaald, is 60,3 miljoen euro, dat Shanghai SIPG in 2016 overhandigde aan Chelsea voor de Braziliaanse middenvelder Oscar.