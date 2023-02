Verweij onthult bedrag en exorbitant jaarsalaris dat Leeds over had voor Slot

Maandag, 13 februari 2023 om 16:52 • Wessel Antes • Laatste update: 16:58

Leeds United wilde Arne Slot voor drie miljoen euro losweken bij Feyenoord, zo laat journalist Mike Verweij weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Feyenoord wil met Slot aan het roer de titel binnenslepen, om zo een veelvoud van de door Leeds geboden transfersom binnen te slepen. De 44-jarige hoofdtrainer zelf loopt daardoor een jaarsalaris van vier miljoen euro mis.

Verweij komt met de financiële details omtrent de interesse van Leeds in Slot. “Leeds wilde drie miljoen betalen om Slot los te weken bij Feyenoord. Een kampioenschap is veel meer waard, dus ik begrijp heel goed dat Feyenoord heeft gezegd: ‘Die deur is dicht, op Slot.’ Dat is een beetje de status.” Maandagmiddag maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano bekend dat ook Alfred Schreuder niet de nieuwe manager van de nummer zeventien van de Premier League wordt. Leeds is nog altijd op zoek naar een opvolger voor Jesse Marsch, die begin deze maand zijn congé kreeg.

In de podcast wordt ook het jaarsalaris dat Slot op Elland Road had kunnen verdienen besproken. “Ik zag in een bericht van collega Marcel van der Kraan staan dat de slechtst verdienende manager in de Premier League vier miljoen euro per jaar verdient. Als je dan drie jaar tekent… Dat was ook het bedrag dat Slot had kunnen verdienen als hij getekend had”, aldus Verweij. In Rotterdam-Zuid ligt Slot nog vast tot medio 2025. Feyenoord evalueert na het seizoen opnieuw met de oefenmeester.

Slot schepte afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie van Feyenoord zelf al duidelijkheid over zijn toekomst. “De clubs hebben inderdaad contact gehad, maar het is zo dat ik bij Feyenoord blijf.” Met Feyenoord doet Slot nog op drie vlakken mee. De Rotterdammers staan nog altijd bovenaan in de Eredivisie, hebben zich als groepswinnaar reeds geplaatst voor de laatste zestien in de Europa League en spelen in de kwartfinale van de beker een uitduel met sc Heerenveen.