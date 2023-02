Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: wie is beter en mag zichzelf de GOAT noemen?

Maandag, 13 februari 2023 om 16:42 • Laatste update: 16:53

Het is een onderwerp waar de hele wereld maar over blijft praten: Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? Het is het grootste raadsel in het voetbal sinds de 'Diego Maradona of Pele'-discussie. De vraag wie beter is tussen het Portugese fenomeen en de verheven Argentijn heeft de afgelopen tien jaar de gedachten van voetbalfans over de hele wereld gedomineerd en zal in de toekomst blijven bestaan. Club- en nationale loyaliteit kan het oordeel over de speler bemoeilijken, terwijl persoonlijkheden ook een rol spelen in hoe een speler wordt beschouwd en de meeste mensen weten wie ze zouden kiezen.

Clubdoelpunten

Ronaldo heeft meer clubdoelpunten gemaakt dan Messi, maar het scheelt niet veel en er moet rekening mee gehouden worden dat de ster van Al-Nassr profiteert van het feit dat hij tot nu toe twee seizoenen meer heeft gespeeld dan zijn Argentijnse aartsvijand. Elk van hen heeft tot nu toe meer dan 690 clubdoelpunten gescoord in hun respectievelijke carrière, waarbij de vijf seizoenen tussen 2009/10 en 2014/15 bijzonder bleken te zijn omdat de spelers elkaar naar grotere hoogten brachten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Terwijl Ronaldo momenteel meer doelpunten op zijn naam heeft staan, heeft Messi de voorsprong op het scorende aspect. Met een hoger seizoensgemiddelde (37,9 tegen 35) en een maximum van 73 doelpunten in 2011/12, hoewel zijn gemiddelde daalde na een teleurstellend eerste seizoen bij Paris Saint-Germain in 2021/22. Ronaldo's hoogste seizoensrendement was 61 doelpunten, wat hij behaalde in 2014/15. Hij overtrof de 50 doelpunten elk seizoen gedurende de zes jaar tussen 2010/11 en 2015/16. Interessant is dat terwijl Ronaldo's seizoenstotaal de afgelopen jaren enigszins is gedaald, hij er niet in slaagde de grens van 30 doelpunten te passeren in 2018/19 tijdens zijn eerste seizoen bij Juventus. Die van Messi is consistent gebleven, hoewel het tempo van de Argentijn vertraagde nadat hij bij PSG kwam.

Club-assists

Als het op assists aankomt, is Messi superieur aan Ronaldo en dat contrast is steeds groter geworden naarmate de rollen bij hun clubs veranderde. Het feit dat Messi zoveel doelpunten voorbereidt en ze ook zelf regelmatig binnenschiet, is een belangrijke overweging bij het bepalen welke speler de GOAT is en hoewel Ronaldo zijn aandeel heeft, is het verschil in dit specifieke punt groot.

Champions League-statistieken

Ronaldo is de topscorer aller tijden in de Champions League, vooral door zijn tijd bij Manchester United en Real Madrid. Messi loopt echter niet ver achter en heeft zelfs een fractie beter gemiddelde per wedstrijd, dus de kans is groot dat hij de man van Al-Nassr kan inhalen als hij blijft schitteren in de competitie. Ronaldo heeft ook het record voor de meeste optredens in de Champions League, nadat hij Iker Casillas heeft ingehaald.

WK-statistieken

Als het op WK's aankomt, had geen van beiden de competitie gewonnen totdat Argentinië in 2022 als winnaar uit de bus kwam na een reeks sublieme optredens van Messi. De Portugese-ster Ronaldo had meer doelpunten gescoord in minder wedstrijden op weg naar het WK, maar Messi draaide de zaak om in Qatar toen hij zijn land naar de felbegeerde trofee leidde met maar liefst zeven doelpunten en drie assists.

De PSG-speler scoorde in elke ronde van de competitie en bekroonde zijn goede prestaties met twee doelpunten in de finale tegen Frankrijk, voordat hij opnieuw scoorde vanaf elf meter, waardoor Argentinië de beste was na strafschoppen. Ronaldo kwam met Portugal nooit verder dan de halve finale in 2006, toen ze werden verslagen door Frankrijk voordat ze de derde plaats in de play-off tegen Duitsland verloren.

Internationale-statistieken

Ronaldo en Messi hebben redelijk vergelijkbare records op internationaal niveau, hoewel Ronaldo kan pronken met grotere aantallen, deels omdat zijn Portugal-carrière twee jaar eerder begon dan die van Messi bij Argentinië. Ronaldo evenaarde Ali Daei's record van 109 internationale doelpunten op het EK van 2020 en verbrak het vervolgens met twee doelpunten tegen Ierland, waarmee hij de internationale topscorer aller tijden werd. Messi staat in dat opzicht nog steeds ver achter Ronaldo, hoewel hij op enige afstand de topscorer aller tijden van Argentinië is en enkele jaren geleden de grote Gabriel Batistuta overtrof.

Prijzen

Messi en Ronaldo hebben genoeg trofeeën binnengehaald, maar Messi scoort beter als het gaat om landstitels. Hij heeft de LaLiga tien keer gewonnen met Barcelona en één keer de Ligue 1 met PSG. Ronaldo heeft zeven landstitels, maar in tegenstelling tot Messi won hij de competitie in drie verschillende landen (Engeland, Spanje en Italië).

Ronaldo heeft een voorsprong op Messi in de Champions League. Zijn liefde voor de competitie leverde hem de bijnaam 'Mr Champions League' op. De vijfvoudig winnaar van de competitie heeft ook opmerkelijk succes gehad op het internationale toneel met Portugal, waar hij het Europees kampioenschap en de UEFA Nations League mee won. Messi had al vroeg in zijn internationale carrière veel verdriet met Argentinië na vier mislukte Copa America-campagnes, waarvan ze er drie verloren in de finale. Maar uiteindelijk kreeg hij de Copa in 2021 eindelijk in handen, voordat hij de Finalissima van 2022 en vervolgens het WK van 2022 won. Bovendien heeft Messi een Olympische gouden medaille.

Individuele prijzen

De individuele strijd tussen Ronaldo en Messi is de afgelopen tien jaar het bepalende kenmerk van het moderne voetbal geweest. Messi won meer Ballon d'Ors dan Ronaldo, toen hij alweer zijn zevende won in 2021. Ronaldo kan wijzen op meer FIFA's 'The Best'-awards en is meermaals gekroond tot UEFA-Speler van het Jaar, maar Messi heeft vaker de Speler van het Jaar in de competitie gewonnen. Natuurlijk moet gezegd worden dat Ronaldo in Engeland, Spanje en Italië de prijs voor Speler van het Jaar heeft gewonnen.

Messi heeft de Europese Gouden Schoen zes keer gewonnen: een record. Dat is twee keer meer dan Ronaldo en hij ligt iets voor op zijn rivaal in het algemeen, maar het feit dat beiden veertien keer op de FIFPro World XI hebben gestaan, illustreert hoe de strijd is hard gestreden.