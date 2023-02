PSG geeft dag voor CL-kraker tegen Bayern uitsluitsel over Mbappé en Messi

Maandag, 13 februari 2023 om 16:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:14

Goed nieuws voor Christophe Galtier, de trainer van Paris Saint-Germain, in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Bayern München van dinsdagavond. Kylian Mbappé en Lionel Messi zijn namelijk fit genoeg bevonden om terug te keren in de wedstrijdselectie van les Parisiens.

Het tweetal kampte de afgelopen weken met een blessure. Zo raakte Mbappé geblesseerd aan zijn hamstring in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Montpellier HSC (1-3) van begin februari, terwijl Messi het duel van zaterdagavond tegen AS Monaco (3-1 verlies) aan zich voorbij moest laten gaan wegens eveneens een hamstringblessure. Een dag voor de thuiswedstrijd tegen Bayern is dus duidelijk dat ze beiden inzetbaar zijn.

De voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen de Duitsers verloopt allesbehalve vlekkeloos voor les Parisiens. Neymar zou na de nederlaag in Monaco van afgelopen weekend namelijk 'zeer onaardige woorden' hebben gebruikt jegens meerdere ploeggenoten, van wie de jongeling Hugo Ekitiké het hardst zou zijn aangepakt. Na de topper tegen Monaco schold Neymar de huid vol bij de jonge Fransman, die door de sterspeler blijkbaar werd gezien als zondebok.

In de kleedkamer bij PSG was na afloop sowieso sprake van een verhitte sfeer, weet L'Équipe. Luís Campos, de technisch directeur van de club, meldde zich met stevige kritiek aan het adres van de spelers, die een 'gebrek aan agressiviteit' werden verweten. De woorden van de Portugese directeur vielen slecht bij het Braziliaanse duo Neymar en Marquinhos, die in hun moedertaal verwikkeld raakten in een felle discussie met Campos.