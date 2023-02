45-voudig Tsjechisch international komt uit de kast: ‘Wil in vrijheid leven’

Maandag, 13 februari 2023 om 15:40 • Wessel Antes • Laatste update: 15:40

Jakub Jankto heeft maandagmiddag via social media laten weten homoseksueel te zijn. De 27-jarige middenvelder, die dit seizoen door Sparta Praag wordt gehuurd van Getafe, doet zijn verhaal in een filmpje op social media. “Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer verbergen”, aldus de 45-voudig international van Tsjechië. De dappere keuze van Jankto, om tijdens zijn actieve profcarrière uit de kast te komen, levert hem veel steun via social media op.

Jankto benadrukt in zijn boodschap gelijk te zijn met iedereen. “Ik heb net als iedereen sterke kanten en zwakke kanten. Ik heb familie. Ik heb vrienden. Ik heb een baan die ik zo goed mogelijk uitvoer: professioneel en vol passie”, begint de linkspoot zijn boodschap. “Ik wil mijn leven in vrijheid leven, zonder angst. Zonder vooroordelen en geweld. Met alleen liefde. Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer verbergen.”

De Premier League, die al jaren druk bezig is met het bevorderen van de homoacceptatie in het Engelse voetbal, reageert razendsnel op de video. “We zijn met je, Jakub. Football is for everyone.” De reactie wordt afgesloten met een regenboogvlag. Sparta Praag, de club die Jankto huurt met een optie tot koop, heeft inmiddels ook gereageerd. “Jankto sprak enige tijd geleden al met de directie, de trainer en met teamgenoten over zijn geaardheid. Leef je leven Jakub, je hebt onze steun. De rest doet er niet toe.”

De Tsjechische voetbalbond schaart zich ook achter de international. “Er verandert niets voor ons. Leef je leven, Jakub!” De reactie van Getafe sluit daarop aan. “Ons grootste respect en onvoorwaardelijke steun aan onze speler Jakub Jankto.” Bij Getafe ligt Jankto nog vast tot medio 2026, maar mogelijk maakt hij na dit seizoen de definitieve overstap naar Sparta Praag. Jankto is een gewaardeerd international in Tsjechië, die onder meer op het veld stond tijdens de gewonnen achtste finale tegen Nederland (0-2) tijdens het EK van 2021.