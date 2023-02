Leeds gaat niet voor Alfred Schreuder en zoekt verder naar nieuwe manager

Maandag, 13 februari 2023 om 15:25 • Noel Korteweg

Alfred Schreuder wordt niet de nieuwe manager van Leeds United, zo meldt Fabrizio Romano op Twitter. De vijftigjarige oefenmeester, die onlangs werd ontslagen bij Ajax, is nooit dicht bij een dienstverband bij the Whites geweest. Schreuder was afgelopen zondag nog aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen Leeds en Manchester United (0-2), maar is nu weer terug in Nederland.

Zondagmiddag kwam naar buiten dat Leeds zou zijn doorgeschakeld naar Schreuder nadat het ‘nee’ hoorde van Arne Slot (Feyenoord), Carlos Corberán (West Bromwich Albion) en Andoni Iraola (Rayo Vallecano). De ex-trainer van Ajax, die in Nederland ook bij Vitesse en FC Twente actief was als (assistent-)trainer, zou vervolgens zijn gezien op Elland Road tijdens het duel met United. Dat had dus niets te maken met een eventueel dienstverband bij the Whites.

Leeds is momenteel druk bezig met de zoektocht naar de opvolger van Jesse Marsch, die eerder deze maand de laan uit werd gestuurd wegens de tegenvallende resultaten. Steven Gerrard, die dit seizoen werd ontslagen bij Aston Villa en ook in gesprek zou zijn met de Poolse voetbalbond, zou nog steeds in beeld zijn bij de nummer zeventien van de Premier League.

Schreuders positie bij Ajax stond voor zijn ontslag al lange tijd ter discussie. Toen de Amsterdammers tegen FC Volendam (1-1) echter voor het zevende competitieduel op rij punten verspeelden, was de maat vol voor de clubleiding. Schreuder moest vertrekken en John Heitinga werd per direct doorgeschoven vanuit Jong Ajax. Vorige week werd bekend dat Heitinga het seizoen als interim-trainer afmaakt, met Dwight Lodeweges als klankbord.