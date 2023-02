Ihattaren opnieuw aangehouden: politie doorzoekt woning in Vleuten

Maandag, 13 februari 2023 om 14:35 • Wessel Antes • Laatste update: 15:14

Mohamed Ihattaren is zondag aangehouden in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. Maandagochtend rond 11.30 uur is het huis van de voormalig contractspeler van Ajax en PSV in Vleuten doorzocht, zo meldt de NOS. De politie bevestigt alleen dat zondag een 21-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Daarnaast wordt er gemeld dat zijn huis maandagochtend is doorzocht. Het is de tweede aanhouding van Ihattaren in een tijdsbestek van drie maanden. Volgens De Telegraaf zit hij momenteel vast op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin.

Ihattaren, die zondag 21 werd, zit nog altijd vast en wordt maandag verhoord. Het incident heeft niets te maken met zijn eerdere aanhouding vanwege een bedreiging in november vorig jaar. De Telegraaf schrijft bronnen dicht bij het onderzoek te hebben gesproken. Volgens de ochtendkrant wordt Ihattaren verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Ihattaren liet in september vorig jaar via Instagram weten verloofd te zijn met TikTok-ster Yasmine. Zes weken later was het stel echter alweer uit elkaar. De politie bevestigt de vermeende mishandeling nog niet. Voor de deur van de woning in Vleuten hangt inmiddels een plakkaat dat de bewoner de sleutel kan ophalen op het politiebureau in Utrecht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind januari plaatste de linkspoot nog een Instagram-story vanuit Bianconeri, het trainingscomplex van Juventus. De Utrechter poogde daarmee te laten zien druk bezig te zijn aan een terugkeer op de velden. Het lijkt erop dat deze nieuwe ontwikkeling de situatie van Ihattaren bij Juventus gaat bemoeilijken. Juventus en de advocaat van Ihattaren hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

In november bevestigde Ajax middels een officieel persbericht de koopoptie op Ihattaren niet te lichten. De vleugelspeler annex aanvallende middenvelder werd sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1. In Turijn ligt Ihattaren nog vast tot medio 2025, maar het lijkt erop dat deze nieuwe ontwikkeling de situatie van Ihattaren bij Juventus gaat bemoeilijken.