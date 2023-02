‘Real denkt aan goedkope optie als vervanger van blessuregevoelige Benzema’

Maandag, 13 februari 2023 om 12:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:46

Real Madrid ziet in Roberto Firmino een mogelijke opvolger van Karim Benzema, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Braziliaanse aanvaller beschikt over een aflopend contract bij Liverpool, dat in de komende maanden nog wel een akkoord hoopt te bereiken over de verlenging van zijn verbintenis.

De 35-jarige Benzema kampte dit seizoen al met meerdere blessures, waardoor trainer Carlo Ancelotti slechts in twaalf van de twintig competitieduels een beroep op zijn spits kon doen. De Koninklijke wil de aanvalslinie komende zomer van nieuwe impulsen voorzien en ziet naar verluidt de transfervrije komst van Firmino zitten. Ook Atlético Madrid en Internazionale worden door La Gazzetta dello Sport genoemd als mogelijke gegadigden om de aanvaller van Liverpool na dit seizoen in te lijven.

De vermogende Saudische clubs Al-Nassr en Al-Hilal zouden Firmino eveneens graag contracteren, echter lijken zij geen kans te maken op zijn komst. Zaakwaarnemer Roger Wittmann liet onlangs weten dat Firmino tenminste tot 2025 op het hoogste niveau wil blijven acteren. Manager Jürgen Klopp is er ondanks het teleurstellende seizoen dat the Reds doormaken nog altijd van overtuigd dat Firmino zijn aflopende verbintenis bij Liverpool verlengt.

Firmino behoorde deze winter niet tot de 26-koppige selectie van Brazilië op het WK in Qatar. De aanvaller is momenteel herstellende van een kuitblessure, die hij halverwege december opliep. Hij maakte afgelopen week zijn langverwachte rentree op het trainingsveld van Liverpool. Dit seizoen was hij in 21 officiële duels goed voor negen goals en vier assists.