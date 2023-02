Mahrez toont zelfspot na het missen van opgelegde kans tegen Aston Villa

Maandag, 13 februari 2023 om 12:48 • Davey de Laat • Laatste update: 12:54

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Manchester City boekte zondagavond een overtuigende competitiezege op Aston Villa (3-1). Rodri, Ilkay Gündogan en Riyad Mahrez wisten al voor rust het verschil te maken. Laatstgenoemde liet in de slotfase echter na om de score verder uit te breiden. Mahrez kreeg de bal in de 84ste minuut op een presenteerblaadje van ploeggenoot Julián Álvarez, maar schoot vanaf vijf meter hoog over het doel van Villa-doelman Emiliano Martínez.

Has it landed yet ? ??????????? Smh — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 12, 2023

De 31-jarige buitenspeler kon het zelf ook nauwelijks geloven dat hij de bal niet in het net kreeg en reageerde na de wedstrijd met de nodige zelfspot op zijn gemiste kans. "Is mijn bal al geland?", vraagt hij zich af op Twitter. City boekte desalniettemin een simpele thuiszege. Door de overwinning nemen the Citizens de tweede plaats weer over van Manchester United, dat eerder op de zondag won van Leeds United (0-2). De achterstand op koploper Arsenal, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, bedraagt drie punten voor City. Woensdagavond nemen die twee ploegen het tegen elkaar op in Londen.