De ‘veelscorende ex-Ajacied’ die een veroordeelde wannabe-dj bleek te zijn

Maandag, 13 februari 2023 om 11:12 • Tom Rofekamp

De voetbalhistorie is er een waar al decennialang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met dit keer het verhaal van Dexter Rosales, de veroordeelde wannabe-dj die claimde bij Ajax te hebben geschitterd.