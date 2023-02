Jongen van 14 tegen het hoofd geschopt bij massale vechtpartij in jeugdvoetbal

Maandag, 13 februari 2023 om 10:47 • Davey de Laat • Laatste update: 11:17

Bij een vechtpartij na afloop van een jeugdwedstrijd tussen FC Den Helder en SV Koedijk zijn twee gewonden gevallen. De spelers van de twee ploegen kregen het met elkaar aan de stok, terwijl er ook omstanders bij waren. Een 14-jarige jongen werd tegen zijn hoofd geschopt en moest met een hersenschudding naar het ziekenhuis. Een vijftigjarige man raakte eveneens gewond.

Joost Schaub, voorzitter van Koedijk, geeft aan dat hij behoorlijk geschrokken is van de knokpartij. “De bewuste speler van SV Koedijk is geslagen en geschopt. Hij hoefde gelukkig niet in het ziekenhuis te blijven, maar zoals het eruit ziet heeft hij een flinke hersenschudding." Zelfs een trainer van SV Koedijk raakte betrokken bij het geweld. “Er is over en weer geduwd, en die heeft een klap gekregen", vertelt Schaub.

De voorzitter gaat met het team en de begeleiding 'zitten voor de nodige nazorg'. "Dan kan iedereen z'n verhaal doen”, legt hij uit. “Zodat het gebeurde gezond landt. Dit heeft impact, want we hebben het over spelers van onder de vijftien jaar. Het is buiten proportie.” De goede relatie tussen de twee clubs blijft ondanks het gevecht overeind staan. “We hebben goed en gezond contact met de voorzitter van FC Den Helder. Die maakt zich zorgen om het welzijn van onze spelers. We zijn allemaal geschrokken dat het is gebeurd."

De politie kreeg meerdere aangiftes vanwege mishandeling en is inmiddels een onderzoek gestart. Jack Jasper, voorzitter van Den Helder, is ook geschrokken van de vechtpartij. "Sommigen vertelden me dat ze dit niet meer trekken. Ik heb inmiddels camerabeelden bezien en ben al een weekeinde lang van de leg. Het is niet de eerste keer dat het op ons complex escaleert. Soms is de tegenstander daar debet aan. Nu is er geen sprake van.’’