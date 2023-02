VZ Team van de Week: AZ, Feyenoord en PSV domineren na zeges

De 21ste speelronde van de Eredivisie zit erop. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord en PSV wisten allen te winnen. Met name PSV haalde flink uit: de Eindhovenaren waren in eigen huis met 6-0 te sterk voor hekkensluiter FC Groningen. Ook AZ was op dreef met een 5-0 zege op Excelsior Rotterdam. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Hoewel PSV-middenvelder Joey Veerman aan het begin van dit jaar genoegen moest nemen met een plek op de bank en zelfs gelinkt werd aan een transfer naar Besiktas, liet hij zaterdagavond zijn klasse zien. De rechtspoot creëerde in het Philips Stadion maar liefst acht kansen. Daarbij mocht Veerman twee assists noteren, waarmee hij zijn seizoenstotaal op vijf brengt. De teamgenoten die konden profiteren van de assists van Veerman, Xavi Simons en Jarrad Branthwaite, hebben ook een plekje in het elftal bemachtigd.

Sven Mijnans bekroonde zijn basisdebuut voor AZ in de Eredivisie vrijdagavond met twee doelpunten en één assist. De linkspoot trad daarmee in de voetsporen van Simon Cziommer (2006) en Ari (2007), die bij hun basisdebuut voor de Alkmaarders ook betrokken waren bij drie goals. Sterspeler Jesper Karlsson (één doelpunt en twee assists) was vrijdag eveneens betrokken bij drie doelpunten. Met name zijn treffer, een halve omhaal, was zeer fraai.

Feyenoord zag tijdens de WK-onderbreking Gernot Trauner wegvallen met een knieblessure, waarna in Rotterdam-Zuid werd gevreesd voor het vervangen van de Oostenrijkse sterkhouder. Arne Slot vond de ideale oplossing in Lutsharel Geertruida. De 22-jarige Rotterdammer speelt als een echte leider en is ook in balbezit een belangrijke kracht. Tijdens het uitduel met sc Heerenveen (1-2) had Geertruida de meeste balcontacten van alle spelers op het veld (100). Zijn openingstreffer was een belangrijk keerpunt tijdens een fase waarin Feyenoord het moeilijk had.

Het VZ Team van de Week: Robbin Ruiter (SC Cambuur); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Robin Pröpper (FC Twente), Jarrad Branthwaite (PSV), Maximilian Wittek (Vitesse); Sven Mijnans (AZ), Xavi Simons (PSV), Joey Veerman (PSV); Million Manhoef (Vitesse), Santiago Giménez (Feyenoord), Jesper Karlsson (AZ).