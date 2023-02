Ruud Vormer ziet rampseizoen mogelijk een absoluut dieptepunt bereiken

Maandag, 13 februari 2023 om 10:02 • Tom Rofekamp

Ruud Vormer heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Zulte Waregem al gespeeld. De 34-jarige middenvelder viel zondag al vroeg uit tegen KV Oostende (1-1) en blijkt een sleutelbeenbreuk te hebben opgelopen. In het ergste geval betekent het einde seizoen voor Vormer. De Nederlander beleeft al een rampjaar, daar hij voor zijn verhuur aan Zulte hardhandig de deur uitgewerkt werd bij Club Brugge.

Vormer ging zondag al binnen een minuut naar de grond bij een hard duel. Hij bleef nog ruim een kwartier staan, maar moest de strijd uiteindelijk toch staken. Na onderzoeken bleek dat de Hoorner een sleutelbeenbreuk had opgelopen. Daarvoor staat een minimale hersteltijd van zes tot acht weken, die in het ergste geval voor Vormer uitloopt tot nadat de competitie in België ten einde is. Vormer wordt tot eind juni gehuurd van Club Brugge en is daarna transfervrij.

Mbaye Leye, hoofdtrainer van Zulte, verwacht in ieder geval niet meer over zijn sterkhouder te kunnen beschikken. "Vandaag (zondag, red.) rekenden we op Ruud om ons aan de overwinning te helpen, maar in de eerste minuut werd hij het slachtoffer van een idioot duel", zuchtte Leye na de wedstrijd tegen Oostende. "Hij zal ons lang niet kunnen helpen in de strijd tegen degradatie. Ik denk dat we hem voor de rest van het seizoen kwijt zijn."

Vormer had zijn carrière net weer op de rit na een dramatisch verlopen halfjaar bij Club Brugge. De viervoudig Oranje-international kreeg eind juli te horen dat hij mocht vertrekken bij Blauw-Zwart en zat daarna nog slechts twee keer bij de selectie. Vormer kluste wat bij als analist voordat hij deze winter naar Zulte trok. Daar kwam hij vooralsnog tot acht competitieduels, waarin hij niet scoorde maar wel twee assists wist te overleggen.