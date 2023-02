Geïrriteerde Klopp verdedigt Pepijn Lijnders: ‘Heb ballen en uit kritiek op mij’

Maandag, 13 februari 2023 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:21

Jürgen Klopp neemt het op voor zijn stafleden. Liverpool staat momenteel op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League. De kritiek op de selectie en Klopp is niet mals, maar ook zijn assistent-trainer Pepijn Lijnders en fitnesstrainer Andreas Kornmayer moesten het recent ontgelden.

Liverpool maakt vooralsnog een moeizaam seizoen door. De ploeg van Klopp aast maandagavond tegen Everton op zijn eerste overwinning van dit kalenderjaar. in de Premier League. De ziekenboeg van Liverpool is al maandenlang overvol, waardoor er vanuit de media vraagtekens zijn gezet bij de intense trainingsmethodes van fitnesstrainer Kornmayer. Lijnders werd eerder dit seizoen eveneens bekritiseerd. Dietmar Hamann, die in het verleden meer dan tweehonderd duels voor Liverpool speelde, begreep niet waarom Lijnders een boek uitbracht over het afgelopen seizoen, terwijl hij nog op Anfield werkzaam is.

Jamie Carragher was ook kritisch op Klopp en Lijnders. Volgens het clubicoon van Liverpool bestaat de selectie enkel uit hele jonge óf oude spelers. De kritiek op zijn stafleden zorgde voor de nodige irritatie bij Klopp. “Als de staf niet behulpzaam of inspirerend was of hoe je het ook wilt noemen, zouden ze hier niet zijn”, zei hij op een persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Everton. “Ik ben daar honderd procent duidelijk over. Niemand zit in mijn staf omdat ze mijn vrienden zijn. Dat is nooit het geval geweest, en zal ook nooit het geval zijn.”

"Ze zitten in mijn staf, omdat ze de beste zijn in wat ze doen. Dat is alles”, vervolgde Klopp. “Als je ze prijst in de goede jaren, dan bekritiseer je ze op slechtere momenten, maar als je ze niet prijst in de goede tijden, bekritiseer ze dan ook niet wanneer de prestaties minder goed zijn. Heb ballen en uit kritiek op mij. Ik krijg ontzettend veel geld om het tij bij Liverpool te keren. Mijn stafleden zullen allemaal een carrière hebben na hun tijd op Anfield. Als ik zou luisteren naar mensen die mij het verkeerde advies geven, dan is dat mijn schuld. Niet hun schuld, laat dat duidelijk zijn.”

Liverpool was in het seizoen 2021/22 uiterst succesvol. Het won zowel de EFL Cup als de FA Cup en bereikte tevens de finale van de Champions League. De druk op Klopp neemt dit seizoen echter met de week toe. Liverpool wist de laatste vijf Premier League-duels niet te winnen en het is enkel nog in de race voor winst van de Champions League. De ploeg wacht in de achtste finales van het miljardenbal een tweeluik met Real Madrid.