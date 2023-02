Erik ten Hag haalt gelijk tegenover Engelse media: ‘Jullie vroegen me dat’

Maandag, 13 februari 2023 om 09:14 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag is maar wat blij met Marcus Rashford. De 25-jarige aanvaller van Manchester United opende zondag met zijn 21ste seizoenstreffer de score tegen Leeds United en leidde daarmee een afgetekende 0-2 overwinning op Elland Road in. Dat oogstte veel lof bij Ten Hag, die op de persconferentie achteraf wilde benadrukken dat hij Rashfords scoringsdrift al maanden geleden had zien aankomen.

United had het zondag net als eerder die week niet makkelijk bij Leeds en stond tien minuten voor tijd nog op 0-0. Uiteindelijk brak Rashford – zoals zo vaak dit seizoen – de ban. "Hij is absoluut een van de beste aanvallers van Europa", sprak Ten Hag achteraf. "Ik was vanaf het eerste moment overtuigd en stond te springen om met hem te werken. Hij heeft zoveel vaardigheden, zoveel potentie en ik denk dat hij nog beter kan worden. Wanneer hij hard werkt kan hij zelfs nog meer gaan scoren. Hij kan het met rechts, links en met zijn hoofd."

Daarop wees Ten Hag de aanwezige pers op een van zijn eigen uitspraken, daterend van maanden geleden. "Jullie vroegen me in augustus of september of ik een speler in mijn selectie had die twintig goals kon maken. En ik bevestigde dat Rashford dat kon. Ik herinner me dat ik aan het begin van het seizoen afvroeg of hij de twintig zou halen, maar nu hij daar is, moet hij streven naar meer. Hij moet zichzelf uitdagen om er dertig of vijfendertig te scoren", stelde de Tukker.

Speciale rol voor Weghorst

Ook ging Ten Hag in op de speciale rol die Wout Weghorst vertolkte in het slot van de wedstrijd. De spits schoof na de entree van Alejandro Garnacho een linie terug, waardoor Rashford in de punt van de aanval belandde. Vanaf de nummer 10-positie verzorgde Weghorst vervolgens de assist op de 0-2. "Ik weet uit Wouts jeugd dat hij als valse spits kan spelen", zei Ten Hag daarover. "Met Bruno Fernandes op rechts en Garnacho op links zorgt het voor meer dynamiek en rust in ons spel. Daar kunnen we voordeel uit halen."