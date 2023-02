Driessen geniet van drietal in de Eredivisie: ‘Toekomst in Europese top lonkt'

Maandag, 13 februari 2023 om 08:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:30

Orkun Kökçü, Jurriën Timber en Xavi Simons zijn de nieuwe leiders bij Feyenoord, PSV en Ajax, zo stelt Valentijn Driessen. De drie talenten worden bewierookt door de chef voetbal van De Telegraaf, die hen een toekomst in de Europese top voorspelt. Vooral de negentienjarige Simons kan Driessen bekoren. “Wat goed is, komt snel. Dat is al op heel Simons’ voetballeven van toepassing.”

Driessen ziet Timber zich de laatste weken herpakken. “De stagnerende ontwikkeling van Timber hield gelijke tred met de vormdip van Ajax”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. “Een inzinking is niet uitzonderlijk. Het gaat erom hoe je daar bovenop komt.” De verdediger is dit seizoen opnieuw onomstreden bij de Amsterdammers. “Na Alfred Schreuder is Timber ook bij John Heitinga reserve-aanvoerder. De nieuwe trainer verwacht dat Timber meer verantwoordelijkheid pakt. Tegen RKC deed hij dit door de bevrijdende 2-1 te scoren nadat hij bij de 0-1 in de steek werd gelaten door Owen Wijndal en Francisco Conceição.”

Ook over Kökçü is Driessen lovend. Voor diens gele kaart in de slotfase van het duel tegen sc Heerenveen (1-2 winst) valt volgens de journalist wat te zeggen. “De overtreding van Kökçü was noodzakelijk om niet de 2-2 te incasseren”, schrijft Driessen over Kökçü, die geschorst is voor de topper tegen AZ. "De Turks international verdient het niet dat zijn medespelers hem in De Kuip tegen AZ in de steek laten. Als geen ander belichaamt Kökçü het Feyenoord van Arne Slot. Hij geeft het voorbeeld, is de aanjager, manifesteert zich als leider en legt een ongekend portie strijdlust en energie in iedere wedstrijd.”

De columnist verwacht dat Timber en Kökçü als dienende spelers zullen doorbreken in de Europese top. Simons bezit volgens hem de individuele en teamkwaliteiten om beslissend te worden op het allerhoogste niveau. “Simons is week in week uit de beste PSV’er. Met zijn acties en doelpunten maakt hij het verschil en ondanks zijn geringe lengte en tengere postuur gaat hij als creatieve speler voorop in de strijd. Ronald Koeman kan bij zijn rentree als bondscoach van Oranje eind maart tegen Frankrijk niet om hem heen. Wat goed is, komt snel. Dat is al op heel Simons’ voetballeven van toepassing.”